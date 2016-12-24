利比亞泛非航空 遭劫機至馬爾他

2016-12-24

〔編譯茅毅／綜合報導〕利比亞國家航空公司「泛非航空（Afriqiyah Airways）」一架「空中巴士（Airbus）A320」商用飛機23日遭劫持，更改航道於當地時間上午11點32分（台灣時間晚上6點32分）降落地中海的馬爾他（Malta）島。馬爾他總理慕斯凱特（Joseph Muscat）推文寫道，機上乘客共111人，其中包括2名劫機犯，在109名乘客與機組員獲釋後，2人投降，隨即被搜身和拘捕，整起事件暫告落幕。

這兩名劫機犯是夏哈（Moussa Shaha ）與阿里（Ahmed Ali），他們是已故利國領袖格達費的支持者。這架飛機原本預定從利國南部綠洲城市薩巴（Sabha）飛往首都的黎波里，但遭劫機犯更改方向後，在馬爾他首都瓦雷塔（Valletta）的馬爾他國際機場降落。

要求政治庇護 2嫌投降

劫機犯以手榴彈威脅機師，迫使飛機改道。在客機降落後，他們要求馬爾他給予政治庇護，還宣稱要在歐洲籌組緬懷格達費的新政黨。隨後劫機犯透過談判先同意釋放65人，之後又釋放44人，劫機犯最後跟剩下的機組員一起走出飛機，向當局投降。

客機上剛好有利國國會議員塞吉爾，他說，兩名劫機犯約25歲，為利國南部的圖布（Tebu）族人。

自格達費2011年垮台以來，利國即因混亂而動盪，國內僅剩幾家本國航空公司營運飛往突尼西亞首都突尼斯、開羅、約旦首都安曼、伊斯坦堡與蘇丹首都喀土木。