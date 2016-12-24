敘內戰轉捩點？ 政府軍重掌阿勒坡

2016-12-24

敘國正常化 下一步簽停火協議

〔編譯茅毅／綜合報導〕在最後一群反抗軍戰士撤離阿勒坡（Aleppo）後，敘利亞政府軍廿二日宣布奪回對北部這個全國第二大城市的完全控制權。這是總統阿塞德在該國五年內戰中斬獲的最大勝利，他表示，將與伊朗和俄羅斯共享此勝利喜悅。俄國總統普廷廿三日在年終記者會上表示，收復阿勒坡是敘國正常化的重要一步，下一步就是簽署全面性的停火協議。

敘國國營電視台報導，藏匿在阿勒坡市東部的最後一群反抗軍及其家屬，廿二日連夜撤離後，該市已恢復安全和平安。而在政府軍與反抗軍交戰過程中，仍留在阿塞德政府轄下西阿勒坡的民眾，則是不畏冷冽上街歡呼並揮舞國旗慶祝，駕駛人鳴按喇叭，孩童在臉頰上彩繪敘國國旗的顏色。

在二○一一年內戰爆發後，反抗軍佔據阿勒坡，政府軍反攻奪回親政府民眾佔多數的該市西部地區，此後雙方東、西對峙，而東部地區在戰火中受創最嚴重。自今年七月開始，敘軍包圍阿勒坡，東部地區二十五萬民眾受困，十一月，俄軍支持敘軍展開反攻，而由伊朗支持的黎巴嫩「真主黨」民兵也投入數千名戰士做為政府軍側翼。反抗軍本月利用停火協議在一週內撤出三萬餘平民，最後於廿二日全面撤離。

撤出東阿勒坡的戰士與平民大多前往難民營、避難場所或投靠親戚，且因整個敘國流離失所的民眾均湧入敘北，使敘北的人道狀況惡劣。聯合國特使米斯圖拉（Staffan de Mistura）警告，「他們多數前往伊德利卜（Idlib）省，理論上可能是下個阿勒坡」，因此若想避免另一場如阿勒坡般血腥的城池爭奪戰重演，如何使敘國各地的武裝衝突停止就至關重要。

難民湧入 敘北人道狀況惡劣

阿塞德宣稱，內戰並未就此落幕，政府軍將進逼叛軍掌握的其他地區。敘國政府在莫斯科和德黑蘭撐腰下，已控制敘國五大城市—阿勒坡、荷姆斯（Homs）、哈瑪（Hama）、首都大馬士革與拉塔基亞（Latakia）。一般認為，敘軍收復阿勒坡，象徵著暗中支持反抗軍的沙烏地阿拉伯、卡達與土耳其的重大挫敗，反抗軍未來也更無籌碼與政府談判。

俄國強人普廷對阿勒坡再度落入敘國政府之手表示欣慰，他說，從激進份子手中解放阿勒坡，是敘利亞正常化極其重要的一步，「下一步須議定一紙效力及於敘國全部領土的停火協議」。他還稱，針對敘國情勢，土耳其、伊朗與敘國總統此前皆已同意參與新的和平對話；俄國提議在哈薩克首都阿斯塔納進行。敘國戰前人口約為二千三百萬人，內戰迄今已造成超過三十一萬人死亡，四百八十萬人逃離敘國淪為難民。