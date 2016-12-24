機上相逢面嗆伊凡卡 乘客遭趕下廉航飛機

2016-12-24

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國候任總統川普長女伊凡卡，二十二日與丈夫庫希納及三名子女在紐約甘迺迪機場搭乘廉價航空公司「捷藍」（JetBlue）班機時，遭同機的紐約布魯克林律師高德斯坦（Dan Goldstein）正面嗆聲：「妳父親正摧毀國家」，他最後被趕下客機。

這起事件讓高德斯坦比伊凡卡全家慢了數小時才抵達目的地舊金山機場。八卦新聞網站TMZ報導說，當時高德斯坦手中抱著一名幼兒，對伊凡卡表達對川普的不滿後，開始高吼：「為什麼她在我們的班機上，她應該搭私人客機。」

高德斯坦的伴侶、紐約杭特學院教授拉斯納（Matthew Lasner）推文辯護說：「我丈夫以平靜語調表達他的不滿，但捷藍職員無意中聽到，就將我們趕下機。」不過，他發該則推文前一小時，他推文說：「我丈夫追著他們，騷擾他們。」他也拍了一張伊凡卡坐在機位上的照片。該事件發生時，登機作業仍在進行，因此機組人員可要求高德斯坦、拉斯納與他們的孩子下機，以免橫生事端。

目擊者薛夫指出，高德斯坦看到伊凡卡時：「先是一驚，接著說：『我的天，這是夢魘！』」薛夫表示，機組人員走向高德斯坦，要他平靜，他說：「他們要毀了我們的國家，現在則試圖摧毀我們的班機！」薛夫說，高德斯坦「明顯激動，但沒有高吼或咆哮」。

這對情侶並沒有給庫希納難堪。在班機上，庫希納全程站在伊凡卡右手邊的走道。機組人員護送高德斯坦一家人下機時，他質問：「你們因我表達個人意見就將我踢下機？」

伊凡卡一家人抵達舊金山後，在秘勤人員的護送下轉搭私人客機，飛往夏威夷渡假，該客機似乎是預先安排好的。

川普發言人史派瑟表示：「對一名身旁有孩子的女性做這樣的事，不管你的政治立場或想法為何，這不是我們美國人行為的方式。」