《要求聯合國停止表決以國屯墾案》干預歐巴馬決策 川普創罕例
〔編譯陳正健／綜合報導〕聯合國安全理事會原本預定於二十二日表決埃及提出的要求以色列停止在巴勒斯坦境內屯墾案，不料在投票開始前數小時，埃及主動喊停，原因是以色列的強力施壓，以及美國候任總統川普的親自介入，要求歐巴馬總統否決該案，川普甚至與埃及總統塞西通電話，說服他暫緩提案。
川普去電埃及總統 說服暫緩
《紐約時報》指出，這是川普在候任期間，對外交政策的最直接干預，也創下美國總統當選人在還未就職前，就強力干涉現任政府運作的罕見例子。
埃及是本屆安理會非常任理事國，匿名外交官員透露，埃及之所以延期表決，背後有以色列施壓。
紐西蘭、馬來西亞、委內瑞拉和塞內加爾等四個以色列停建屯墾區決議草案的發起國廿二日晚間表示，由於埃及政府不願表明其在該案上的立場，他們有權要求安全理事會盡快針對此案進行表決。路透指出，安理會已決定將在廿三日進行表決。以色列駐聯合國大使達農（Danny Danon）則再次呼籲美國與以國站在同一陣線，否決這項決議案。
這項決議是由埃及起草，要求以色列停止在巴勒斯坦境內的屯墾，宣稱現存的所有屯墾「沒有法律效力」、「公然觸犯國際法」。美國雖是以色列的堅定盟友，但傳統上不予支持屯墾案。根據安理會統計，在以巴問題相關決議上，美國共動用過三十次否決權，歐巴馬曾於二○一一年否決一項類似決議。不過，西方官員透露，美國本來打算在這次投票時棄權，這種罕見舉措等於讓決議案通過機率大增。
相較歐巴馬的曖昧態度，川普支持以色列的立場鮮明。他於二十一日在臉書發表聲明指出，美國一貫政策是， 以巴間的和平只有透過各方直接談判才能實現，而非經由聯合國的強加條件。這置以色列於不利的談判位置，對以色列人極不公平。
另外，川普二十二日也與埃及總統塞西通了電話。川普交接團隊官員指出，雙方廣泛討論中東和平問題。埃及總統府發言人表示，在以色列屯墾議題上，雙方同意給美國新任政府一個完整機會。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 中國航母「遼寧號」到西太平洋遠訓 美日緊張了
- 再加1秒！史上第27次「閏秒」明年元旦出現
- 「核」處惹塵埃 川普揚言重擴核武
- 盼歐巴馬命喪狂牛病、蜜雪兒變性 川普盟友言論惹議
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 震撼人心！全球最大規模合唱「哈利路亞」
- 自由談》一例一休咒語才剛發作而已
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Amendment to the Housing Act clears legislature
- 光復中學校長鞠躬致歉 坦然接受懲處和扣減補助
- 太可惡！ 小偷「抽」走電線 工廠「凍未條」
- 小情侶搞網購詐騙得手50萬 買對錶犒賞自己
- 竹市感恩晚會 表揚三名城市英雄
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 我F16曾攔共機進領空 傳中嗆「蔡大小姐發威了」
- 賴清德讚陳幸妤變漂亮 歡迎扁夫妻回故鄉住
- A-Lin回到18歲 快閃校園嗨唱
- 大學生巧手 聖誕老人飛越校園
- 威廉不娶阿緯女兒了 阿緯老婆喊：支持多元成家
- 6年招牌節目 《小燕之夜》確定收攤
- 罷免黃國昌 一上午有3000人連署
- 竊車賊蛇行飆速閃查緝 不敵勇警黃金右腳
- 童裝跨年祭 2件5折起
- 中國女騙團低價交保 4女疑滯台伺機潛逃
- 郭泓志當總教練 「喬」先發名單喬很久
- 鍾小平罷免柯文哲？ 網友：工作人員比連署的人多
- 今年最佳僅亞軍 台棒退第4
- 游錫堃率團祝賀川普就職
- 非做不可》兩位教育部次長也來了！ 改革協會連署破2萬人參與
- SMAP心結依舊難解？ 最後一夜聚餐依舊少木村
- 《就職2週年》徐耀昌宣布 臨時、約聘僱人員全留任
- 經國管理學院 22歲女學生墜樓已無氣息
- 澎湖跨海大橋逆風大行軍 500人迷彩頭巾上陣
- 陪阿扁出席幸妤診所開幕 賴清德臉書透露心情...
- 捷運藍線只到干城 太平人反彈
- 大象溜滑梯老舊傷人 市府補助90萬速修
- 神似穀保「蔡董」被當綽號 丁子坡︰很喜歡呀
- 台北耶誕創意嘉年華 現場小朋友嗨翻
- 金穗獎入圍 學生組破紀錄
- 解禁山地管制 立委提案修國安法
- 王寶強保鑣團曝光 高顏值根本男偶像
- 大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出1注
- 表態參選北市長！羅智強：分三階段進行
- 週休出遊 西部11縣市PM2.5濃度高
標題：《要求聯合國停止表決以國屯墾案》干預歐巴馬決策 川普創罕例
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email