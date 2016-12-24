《要求聯合國停止表決以國屯墾案》干預歐巴馬決策 川普創罕例

2016-12-24

〔編譯陳正健／綜合報導〕聯合國安全理事會原本預定於二十二日表決埃及提出的要求以色列停止在巴勒斯坦境內屯墾案，不料在投票開始前數小時，埃及主動喊停，原因是以色列的強力施壓，以及美國候任總統川普的親自介入，要求歐巴馬總統否決該案，川普甚至與埃及總統塞西通電話，說服他暫緩提案。

川普去電埃及總統 說服暫緩

《紐約時報》指出，這是川普在候任期間，對外交政策的最直接干預，也創下美國總統當選人在還未就職前，就強力干涉現任政府運作的罕見例子。

埃及是本屆安理會非常任理事國，匿名外交官員透露，埃及之所以延期表決，背後有以色列施壓。

紐西蘭、馬來西亞、委內瑞拉和塞內加爾等四個以色列停建屯墾區決議草案的發起國廿二日晚間表示，由於埃及政府不願表明其在該案上的立場，他們有權要求安全理事會盡快針對此案進行表決。路透指出，安理會已決定將在廿三日進行表決。以色列駐聯合國大使達農（Danny Danon）則再次呼籲美國與以國站在同一陣線，否決這項決議案。

這項決議是由埃及起草，要求以色列停止在巴勒斯坦境內的屯墾，宣稱現存的所有屯墾「沒有法律效力」、「公然觸犯國際法」。美國雖是以色列的堅定盟友，但傳統上不予支持屯墾案。根據安理會統計，在以巴問題相關決議上，美國共動用過三十次否決權，歐巴馬曾於二○一一年否決一項類似決議。不過，西方官員透露，美國本來打算在這次投票時棄權，這種罕見舉措等於讓決議案通過機率大增。

相較歐巴馬的曖昧態度，川普支持以色列的立場鮮明。他於二十一日在臉書發表聲明指出，美國一貫政策是， 以巴間的和平只有透過各方直接談判才能實現，而非經由聯合國的強加條件。這置以色列於不利的談判位置，對以色列人極不公平。

另外，川普二十二日也與埃及總統塞西通了電話。川普交接團隊官員指出，雙方廣泛討論中東和平問題。埃及總統府發言人表示，在以色列屯墾議題上，雙方同意給美國新任政府一個完整機會。