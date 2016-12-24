德卡車恐攻主嫌 逃義大利被擊斃
〔編譯周虹汶／綜合報導〕義大利內政部長米尼提（Marco Minniti）二十三日上午證實，疑似犯下德國首都柏林耶誕市集十九日晚間卡車恐怖攻擊案的二十四歲主嫌阿尼斯．艾姆里（Anis Amri），當日已於義國北部米蘭市的郊區遭巡邏員警擊斃。同時間，「伊斯蘭國」（ＩＳ）公布艾姆里向其領袖巴格達迪宣誓效忠的影片，證明他的確是ＩＳ份子。
米尼提指出，艾姆里是在二十三日凌晨三時左右，於米蘭市北方一處火車站前遇上兩名年輕員警臨檢，由於車站當時關閉，行蹤詭異的他被攔下，卻未出示警方要求的身分文件，反從背包掏出一把槍並對其中一警開槍，所幸後者僅肩部受到輕傷，雙方爆發槍戰後，艾姆里被另一警擊斃。警方已透過遺體指紋確認身分。
在義國內政部公開說明以前，歐洲各國無法確實掌握這位四天前造成柏林十二死的兇嫌行蹤。義國警方指出，艾姆里是經過法國抵達義大利。德國當局之前始終深信，艾姆里可能受傷且一直待在柏林。德國媒體則報導，柏林警方一度錯失良機，二十日凌晨監視器曾在市中心一座清真寺拍到艾姆里身影，但他當時還未被認定為嫌犯，當局到了二十二日上午才直搗該寺，但已人去樓空。義國警方也否認事先接獲線報的消息。
ＩＳ隨後發表聲明，指「柏林案襲擊者再度發動新一波攻擊，對抗一名在米蘭巡邏的義大利員警，並於駁火中殉難」。
德國總理梅克爾則在柏林發表聲明，稱政府「對迫切的危險已經解除感到欣慰」，但恐怖主義威脅仍在，他要求對全案進行檢討，特別是為何政府不能有效監控艾姆里。
對艾姆里輕易逃脫至義大利，法國極右派「民族陣線」女黨魁瑪琳．勒班抨擊，艾姆里遊走歐洲並至少在二國犯案，象徵三十一年來取消邊界檢查的《申根協定》「完全是安全災難」，揚言「拿回法國對主權的完整控制」。
德國當局二十三日稍早及時破獲另一起密謀攻擊事件，一對現年分別二十八及三十一歲的兄弟檔，於德國西部德國北萊因—西發利亞邦的杜伊斯堡（Duisburg）落網，他們來自科索沃，原策劃在該州奧伯豪森市（OberhausenIn）每年擠滿耶誕購物人潮的歐洲最大「森特羅」（CentrO）購物中心發動攻擊。
澳洲破獲預謀炸彈攻擊案
但不只歐洲，澳洲和亞洲今年耶誕節都深陷恐怖攻擊隱憂。澳洲警方二十三日宣告，墨爾本市破獲多起原打算在耶誕節針對當地知名地標發動的炸彈威脅，被逮的七人都是二十餘歲年輕人，已有一人遭正式起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 川普嫌貴要換掉 軍火商承諾F-35戰機降價
- 行道樹啃光光 專家挖3天生擒25歲高齡白蟻后
- 連假加上暴風雨 洛杉磯逾600航班取消、延誤
- 紐約街頭耶誕老人來頭不小 真實身分曝光竟是...
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 虎尾農會有成 發表新品種花卉
- 自由廣場》國民黨還在夢遊中國
- 《就職十週年》陳菊：高雄轉型 一定要成功
- 「反對日本核災食品輸台」遊行明登場 將交通管制
- 最想共度耶誕節韓星 男女冠軍是他們！
- 圖書館禮物袋 書本玩具統統有
- 護盲保溫杯 科大生拿金牌
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 我F16曾攔共機進領空 傳中嗆「蔡大小姐發威了」
- 蘆竹警分局平安夜親子聯歡 感謝眷屬付出
- 內衣太小件？辣模嬌嗔「奶好緊繃」
- 身邊重要的人罹難過世 安心亞心碎「永遠記得妳」
- 諸羅山盃少棒賽 京都近9屆奪7冠
- 高市吸毒人口田野調查 服務業比例達4成
- 中資收購芝交所 美議員促證交會擋下
- 中職》關於新合約 郭泓志：還沒有談到
- 撬開加值機搬錢 得手20萬就落網
- 人行道變好走 千餘機車格被消失
- 碧潭水舞秀首映 民眾塞爆風景區
- 喬紫喬賣萌舞不慎洩底 大喬暴瘦疑撞鬼
- 人生護理站 阿見與他的母親
- NBA》杜蘭特飆32分 勇士驚險擊敗活塞7連勝
- 后里花田綠廊 花毯節今開幕
- 爆頭、斷腿 殺情敵判14年半
- 自由廣場》工傷家庭漏洞
- 罷免黃國昌 一上午有3000人連署
- 屏東瑪家1登山客摔傷 救援人員擔架抬下山
- 此生要精彩一次 視障師苦讀力爭
- 串聯四大據點 一粒麥子加入長照
- 移民義助新移民 加國台人傳愛敘利亞難民
- 民進黨客家部主任 計畫推客家創意料理上國宴
- 耶誕假期酒後想「來一發」 醫師提醒：別喝太多
- 經國管理學院 22歲女學生墜樓已無氣息
- 恆春機場停飛2年多 交部再給2年救看看
- 興航員工突襲總統官邸 籲小英介入勞資爭議案
- 談國旅卡新制 張景森貼文掀論戰
- 《春嬌救志明》愛說笑 整部片都是床戲
- 國防部宣布31人晉升中少將
標題：德卡車恐攻主嫌 逃義大利被擊斃
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email