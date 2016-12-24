德卡車恐攻主嫌 逃義大利被擊斃

2016-12-24

〔編譯周虹汶／綜合報導〕義大利內政部長米尼提（Marco Minniti）二十三日上午證實，疑似犯下德國首都柏林耶誕市集十九日晚間卡車恐怖攻擊案的二十四歲主嫌阿尼斯．艾姆里（Anis Amri），當日已於義國北部米蘭市的郊區遭巡邏員警擊斃。同時間，「伊斯蘭國」（ＩＳ）公布艾姆里向其領袖巴格達迪宣誓效忠的影片，證明他的確是ＩＳ份子。

米尼提指出，艾姆里是在二十三日凌晨三時左右，於米蘭市北方一處火車站前遇上兩名年輕員警臨檢，由於車站當時關閉，行蹤詭異的他被攔下，卻未出示警方要求的身分文件，反從背包掏出一把槍並對其中一警開槍，所幸後者僅肩部受到輕傷，雙方爆發槍戰後，艾姆里被另一警擊斃。警方已透過遺體指紋確認身分。

在義國內政部公開說明以前，歐洲各國無法確實掌握這位四天前造成柏林十二死的兇嫌行蹤。義國警方指出，艾姆里是經過法國抵達義大利。德國當局之前始終深信，艾姆里可能受傷且一直待在柏林。德國媒體則報導，柏林警方一度錯失良機，二十日凌晨監視器曾在市中心一座清真寺拍到艾姆里身影，但他當時還未被認定為嫌犯，當局到了二十二日上午才直搗該寺，但已人去樓空。義國警方也否認事先接獲線報的消息。

ＩＳ隨後發表聲明，指「柏林案襲擊者再度發動新一波攻擊，對抗一名在米蘭巡邏的義大利員警，並於駁火中殉難」。

德國總理梅克爾則在柏林發表聲明，稱政府「對迫切的危險已經解除感到欣慰」，但恐怖主義威脅仍在，他要求對全案進行檢討，特別是為何政府不能有效監控艾姆里。

對艾姆里輕易逃脫至義大利，法國極右派「民族陣線」女黨魁瑪琳．勒班抨擊，艾姆里遊走歐洲並至少在二國犯案，象徵三十一年來取消邊界檢查的《申根協定》「完全是安全災難」，揚言「拿回法國對主權的完整控制」。

德國當局二十三日稍早及時破獲另一起密謀攻擊事件，一對現年分別二十八及三十一歲的兄弟檔，於德國西部德國北萊因—西發利亞邦的杜伊斯堡（Duisburg）落網，他們來自科索沃，原策劃在該州奧伯豪森市（OberhausenIn）每年擠滿耶誕購物人潮的歐洲最大「森特羅」（CentrO）購物中心發動攻擊。

澳洲破獲預謀炸彈攻擊案

但不只歐洲，澳洲和亞洲今年耶誕節都深陷恐怖攻擊隱憂。澳洲警方二十三日宣告，墨爾本市破獲多起原打算在耶誕節針對當地知名地標發動的炸彈威脅，被逮的七人都是二十餘歲年輕人，已有一人遭正式起訴。