「核」處惹塵埃 川普揚言重擴核武
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國候任總統川普廿二日透過「推特」指出，美國必須加強核武能力；廿三日又進一步揚言，即便全球進入核武軍備競賽，美國也將是最後贏家。川普首篇推文被指是對俄羅斯總統普廷當日稍早倡言強化俄方核武潛力的回應，但普廷廿三日在年終記者會上指出，川普的說法並無不尋常之處，再者，俄方並不會主動誘發核武競賽。然而，外界仍憂心，兩人在該議題上的前呼後應，可能讓全球情勢更加緊張。
俄國也稱將強化戰略核武潛力
川普廿二日指出，美國必須大幅強化、擴張核武能力，直到全世界在核武議題上「恢復理智」為止。不僅如此，他廿三日接受訪問時又指，他推文的意思是「就開啟核武軍備競賽吧，反正我們會贏過他們（指其他國家）」。事實上，俄國總統普廷廿二日稍早表示，俄國須加強戰略核武潛力，才能突破現有及未來可能問世的飛彈防禦系統，這段談話顯然是針對美方而來。
普廷廿三日又表示，川普稱美國須加強核武實力的說法並無不尋常之處，他反而對於歐巴馬政府部分相關官員急於宣揚美國的核武能力領先全球感到驚訝，因為「根本沒人懷疑這點」。普廷還提到，如果全球真的進入核武軍備競賽，促使其發生的不會是俄方，因為俄方永遠不會將資源投入於其無法負擔的軍備競賽。
儘管如此，普廷、川普先後表態，仍令反核武人士憂心忡忡，紛紛猜測歐巴馬二○一○年與時任俄國總統的梅德維傑夫所簽訂的新版「戰略武器裁減條約（START）」，是否會在川普上任後慘遭腰斬。美國反核武擴散組織「犁頭基金（Ploughshares Fund）」理事長齊林喬納分析，如果美、俄都力主擴張核武能力，將摧毀自尼克森總統以來阻止核武擴散及使用的努力。華府智庫「禁核擴散研究中心（Center for Nonproliferation Studies）」資深研究員龐波（Miles Pomper）還批評，川普「戲謔式」發言不僅無法表達出理性的嚇阻政策，更是在為美國與俄國、中國核武競賽火上添油。
川普團隊緩頰 核武政策不變
針對外界疑慮，川普交接團隊發言人米勒（Jason Miller）緩頰道，川普並未提倡使用核武，推特發言也不應被解讀為新政策。剛獲任命為白宮「總統顧問」的康威（Kellyanne Conway）也指川普不會改變美國的核武政策，「他是希望當其他國家競逐核武之時，我們可以有能力來保護自己的安全」。
聯合國「禁止核子擴散條約」允許美、俄、英、法、中等五國保有核武，美國現有的核彈頭數目約七千枚，僅落後俄羅斯約三百枚。美國冷戰時打造的核武三角—彈道飛彈潛艦、轟炸機、陸基飛彈在未來十年都將屆齡退役，而予以現代化的費用，三十年內將耗費一兆美元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 川普嫌貴要換掉 軍火商承諾F-35戰機降價
- 行道樹啃光光 專家挖3天生擒25歲高齡白蟻后
- 連假加上暴風雨 洛杉磯逾600航班取消、延誤
- 紐約街頭耶誕老人來頭不小 真實身分曝光竟是...
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 恆春古城門將「亮」相 小小導覽員帶你文化遊
- 竊車賊蛇行飆速閃查緝 不敵勇警黃金右腳
- 談國旅卡新制 張景森貼文掀論戰
- 男模正式歸位 裕隆煙火秀
- 偷吃雞栽了！保育類猛禽鳳頭蒼鷹遭「移送法辦」
- 台日青棒賽》幫學弟加油還抽到機票 葉文淇笑說要天天來
- 耶誕禮物要磁力貼？女童：不希望阿嬤資收時再受傷
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 我F16曾攔共機進領空 傳中嗆「蔡大小姐發威了」
- 高跟鞋走再久都不累！只要一個動作就能找到不腳痛的好鞋！
- 阿扁歡喜又驚惶 說了三個感謝、幸妤三段故事...
- 小豬真情告白周揚青 「盡心盡力」放閃
- 李珍妮扯吳春台頭髮驗種 DNA報告出爐
- 連假出遊注意！中南部空氣糟 多測站達「不良紅」
- 37歲韓瑜曬超強童顏 被讚「根本大學生」
- 「反對日本核災食品輸台」遊行明登場 將交通管制
- 《觀察筆記》情何以堪
- 沈文程獲選台東高中傑出校友 高歌最高潮竟被消音
- NBA》狂！公牛中鋒出肘 一次撂倒兩個人（影音）
- 中客不來 女導遊拒付扶養費
- 今年最佳僅亞軍 台棒退第4
- 蘆竹警分局平安夜親子聯歡 感謝眷屬付出
- 來自澳洲的蔣卓嘉 穿短袖過耶誕
- 「彰北國民運動中心」夯！ 開幕1年服務46萬人次
- 柯文哲想再戰台北市長 柯媽：才做多久就想連任
- 袁惟仁賓士長髮妹起底 疑是世新校花陳葳
- 證券行情表、證券表格
- 張小筑粉絲破70萬 大跳新垣結衣超甜「戀愛舞」
- 捷運藍線只到干城 太平人反彈
- （影音）陶晶瑩停炒舒淇孕肚肚梗 加拉張震洗白
- 未否決學生納粹提案 班導師自責
- 桃園、台中簽署24項合作案 總統見證
- 高捷路線圖驚傳抄襲？ 原作怒「這口氣吞不下去」
- 運豬車翻覆！9隻豬在大馬路亂跑 路過駕駛傻眼
- 《就職2週年》徐耀昌宣布 臨時、約聘僱人員全留任
- 2016十大風雲人物排行榜出爐 小英總統奪冠！
- 柳川新風貌 河道藝術光景今登場
- 社論》擺脫中國幽靈群組
標題：「核」處惹塵埃 川普揚言重擴核武
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email