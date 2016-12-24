「核」處惹塵埃 川普揚言重擴核武

2016-12-24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國候任總統川普廿二日透過「推特」指出，美國必須加強核武能力；廿三日又進一步揚言，即便全球進入核武軍備競賽，美國也將是最後贏家。川普首篇推文被指是對俄羅斯總統普廷當日稍早倡言強化俄方核武潛力的回應，但普廷廿三日在年終記者會上指出，川普的說法並無不尋常之處，再者，俄方並不會主動誘發核武競賽。然而，外界仍憂心，兩人在該議題上的前呼後應，可能讓全球情勢更加緊張。

俄國也稱將強化戰略核武潛力

川普廿二日指出，美國必須大幅強化、擴張核武能力，直到全世界在核武議題上「恢復理智」為止。不僅如此，他廿三日接受訪問時又指，他推文的意思是「就開啟核武軍備競賽吧，反正我們會贏過他們（指其他國家）」。事實上，俄國總統普廷廿二日稍早表示，俄國須加強戰略核武潛力，才能突破現有及未來可能問世的飛彈防禦系統，這段談話顯然是針對美方而來。

普廷廿三日又表示，川普稱美國須加強核武實力的說法並無不尋常之處，他反而對於歐巴馬政府部分相關官員急於宣揚美國的核武能力領先全球感到驚訝，因為「根本沒人懷疑這點」。普廷還提到，如果全球真的進入核武軍備競賽，促使其發生的不會是俄方，因為俄方永遠不會將資源投入於其無法負擔的軍備競賽。

儘管如此，普廷、川普先後表態，仍令反核武人士憂心忡忡，紛紛猜測歐巴馬二○一○年與時任俄國總統的梅德維傑夫所簽訂的新版「戰略武器裁減條約（START）」，是否會在川普上任後慘遭腰斬。美國反核武擴散組織「犁頭基金（Ploughshares Fund）」理事長齊林喬納分析，如果美、俄都力主擴張核武能力，將摧毀自尼克森總統以來阻止核武擴散及使用的努力。華府智庫「禁核擴散研究中心（Center for Nonproliferation Studies）」資深研究員龐波（Miles Pomper）還批評，川普「戲謔式」發言不僅無法表達出理性的嚇阻政策，更是在為美國與俄國、中國核武競賽火上添油。

川普團隊緩頰 核武政策不變

針對外界疑慮，川普交接團隊發言人米勒（Jason Miller）緩頰道，川普並未提倡使用核武，推特發言也不應被解讀為新政策。剛獲任命為白宮「總統顧問」的康威（Kellyanne Conway）也指川普不會改變美國的核武政策，「他是希望當其他國家競逐核武之時，我們可以有能力來保護自己的安全」。

聯合國「禁止核子擴散條約」允許美、俄、英、法、中等五國保有核武，美國現有的核彈頭數目約七千枚，僅落後俄羅斯約三百枚。美國冷戰時打造的核武三角—彈道飛彈潛艦、轟炸機、陸基飛彈在未來十年都將屆齡退役，而予以現代化的費用，三十年內將耗費一兆美元。