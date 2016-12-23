澳洲102歲老教授 堅持通勤到校上班

2016-12-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕澳洲伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）有一名全國最老的學者、生態科學家古德爾（David Goodall），高齡102歲的他仍堅持到校上班，校方為其健康著想，8月起要求他在家工作，但他並不服老、積極爭取在校辦公，他的敬業精神廣獲民眾支持，以致校方最近決定做出讓步。

來回需花90分鐘

古德爾教授已在伊迪斯科文大學教書20載，擔任名譽研究員的他沒有支薪，儘管年逾百歲，他仍每週至少4天到校從事研究工作，並且義務指導博士班學生，得搭乘巴士及火車，每天通勤來回需花90分鐘。

不過，今年8月，校方告訴古德爾，因為擔心他的健康狀況，所以請他2017年起在家工作，但他卻對此感到不悅，稱其「沒有必要」。他在受訪時表示：「我偏愛到校上班，因為那裡四處都有人在，可能成為我的朋友。我希望繼續在自身的研究領域，做些有意義的工作，只要我的視力允許。」

所幸，這件事傳開之後，古德爾贏得公眾聲援，令校方重新考量這項決定。該校目前已與他再續3年工作合約，並且為他安排另一個離家較近的辦公室，不僅通勤時間減半，也經常有人在側，關注他的安危。

古德爾擁有3個博士學位，發表超過130篇學術論文，曾在美國、英國和迦納等地工作。他的女兒凱倫表示，父親非常聰明，仍能夠勝任工作，其高齡不應妨礙他從事熱愛的學術研究。