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日本2016年出生數 首跌破百萬大關

2016-12-23

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本今年嬰兒出生數98.1萬人，自1899年採取現行統計方式以來，首度跌破百萬大關。

日本厚生勞動省22日公布最新的人口動態統計全年估算數據，2016年日本國內出生的嬰兒人數有98.1萬人，較去年減少2.5萬人；相對地，去年死亡人數達129.6萬人，為戰後死亡人數最多的一年。

連10年人口負成長

以死亡人數減去出生人數得出的「人口自然減少數」為31.5萬人，減幅也創下歷史新高，日本已連續10年呈現人口減少的現象。

日本政府透過推動完善的育兒環境及改善年輕人就業等策略，鼓勵年輕人「生產報國」，以達到理想的1.8人總和生育率目標，但此次統計結果顯示少子化問題仍未獲解決。

厚勞省分析出生數減少的原因，認為主因是具有生育力的15到49歲女性人口減少，另一方面結婚年齡上升也造成「晚產化」。2005年女性平均初婚年齡為28歲、初次生育年齡為29.1歲，2015年初婚年齡為29.4歲、初生育為30.7歲。

由於1971到74年「第二次嬰兒潮」出生的女性，陸續跨過45歲大關，厚勞省表示，只要人口結構沒改變，出生人數還會持續下滑。厚勞相鹽崎恭久表示，出生人數下滑的情況仍十分嚴峻，將繼續推動育兒援助等措施。

另外在結婚件數上，今年有62.1萬對登記，也創下戰後新低紀錄，日本男女結婚高峰在1970年代，每年結婚件數都達百萬對，70年代之後逐漸走下坡；至於離婚件數今年則有21.7萬對。

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