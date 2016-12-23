4千公頃訓練場 美軍歸還沖繩

2016-12-23

〔編譯林翠儀／綜合報導〕駐沖繩美軍二十二日正式歸還日本「北部訓練場」約四千公頃用地，歸還儀式在該縣名護市萬國津梁館舉行。美國駐日大使卡洛琳．甘迺迪、日本官房長官菅義偉、防衛相稻田朋美等人代表參加。沖繩縣知事翁長雄志以反對美國繼續在沖繩部署魚鷹運輸機為由，在場外與反基地團體舉行抗議活動，並未出席這場歸還儀式。