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4千公頃訓練場 美軍歸還沖繩

2016-12-23

〔編譯林翠儀／綜合報導〕駐沖繩美軍二十二日正式歸還日本「北部訓練場」約四千公頃用地，歸還儀式在該縣名護市萬國津梁館舉行。美國駐日大使卡洛琳．甘迺迪、日本官房長官菅義偉、防衛相稻田朋美等人代表參加。沖繩縣知事翁長雄志以反對美國繼續在沖繩部署魚鷹運輸機為由，在場外與反基地團體舉行抗議活動，並未出席這場歸還儀式。

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  • 美國駐日大使卡洛琳．甘迺迪（右四）、日本官房長官菅義偉（左四）、防衛相稻田朋美（右三）等人代表參加美軍歸還沖繩4千公頃訓練場的活動。（路透）

    美國駐日大使卡洛琳．甘迺迪（右四）、日本官房長官菅義偉（左四）、防衛相稻田朋美（右三）等人代表參加美軍歸還沖繩4千公頃訓練場的活動。（路透）

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