駐土大使葬禮 普廷出席致哀

2016-12-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕俄羅斯總統普廷二十二日於莫斯科的外交部大樓內，參加遇刺俄國駐土耳其大使卡羅夫的告別式。普廷在棺木裡放置一束玫瑰，以對亡者致哀，共有數十名卡羅夫的同僚和親戚到場。在遺體下葬之前，俄國東正教大牧首基里爾（Patriarch Kirill）則在莫斯科救世主大教堂，為卡羅夫舉行宗教儀式。