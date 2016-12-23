日防衛預算明年1.4兆台幣
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本內閣會議二十二日通過二○一七年度總預算案草案，其中防衛預算連續五年增加，總經費達五．一二兆日圓（約台幣一．四兆元）再創新高，增幅為一．四％。從防衛裝備採購及人員部署的內容來看，下年度的防衛預算仍著重在防禦北韓飛彈及因應中國海洋活動對釣魚台列嶼等西南島嶼帶來的威脅。
防北韓、堵中國 補充新戰機與潛艦
日本二○一七年度總預算案草案，一般會計預算總額達九十七．四兆日圓也是連續五年創下新高紀錄，較一六年度增加七三二九億日圓。加強脫離通貨緊縮等振興經濟方案仍是施政重點，其中社會保障相關預算，仍是歲出的最大宗，達三十二．四七兆日圓也創新高。
最受矚目的防衛預算達五兆一二五一億日圓，其中四兆八九九六億日圓為防衛相關費用，其餘為沖繩美軍設施及美軍相關費用。
鑑於北韓去年密集發射飛彈及核試且有技術提升的徵兆，日本認為提高飛彈防禦能力為下年度預算重點之一，包括部署新型標準三型海基型攔截飛彈「SM-3 Block 2A」，以及愛國者三型飛彈改良經費共四七八億日圓。
在因應中國海洋活動對西南島嶼帶來的威脅，光是空中部分就列出多種新型機的採購費，包括四架V-22魚鷹運輸機三九一億日圓及技術費和飛行員訓練費三四○億日圓、六架F35A新型匿蹤戰機八八○億日圓，另外還包括採購一架RQ-4全球鷹偵察機及二架E-767早期預警機、一架KC-46A新型空中加油機等。
地面及海面部分，鹿兒島縣奄美大島及沖繩縣宮古島南西警備部隊建設費用七○七億日圓、提升聲納及靜音性能的新型潛艦建造費七二八億日圓、陸上自衛隊新設負責離島奪回作戰的「水陸機動團」將添購十一輛兩棲裝甲車「AAV7」八十億日圓。
此外，為加強釣魚台周邊警備機制，海上保安廳預算也達二一○六億日圓，創下歷年預算草案中的新高紀錄。其中包括釣魚台等離島及遠洋等警備強化費用為五七八億日圓，及新建一艘可搭載直升機的巡邏船和一艘大型巡邏船的費用。海保巡邏船數量在二○一五年底 為一二八艘，預定二○二○年底將增加到一四二艘。
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