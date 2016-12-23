美對俄羅斯好感度 降至30年來低點
〔編譯周虹汶／綜合報導〕隨美、俄近年關係惡化，美國最新民調顯示，美國民眾對俄羅斯的好感度也降至三十年來新低，創後冷戰時期最冰點。
美國非營利組織「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）二十一日發布半年來所做民調，受訪民眾評價自身對俄國的觀感，從○到一○○給分，結果俄國在美國人心中平均只有四十分。從近三十年來看，這分數只比一九八六年好些，當時美國還與前蘇聯冷戰，後者只拿三十一分。
若與其他國家相比，在所列七國中，俄國受歡迎度為三十二分，只贏二十分的北韓，以及二十六分的伊朗；就連美國候任總統川普口中聲稱搶走美國人工作的中國，都有四十一分。墨西哥和加拿大分別是五十五和七十六分。至於日本獲得六十分。
不過，美國民主黨人和共和黨人，對俄國評價略有不同。前者平均分數，從六月的四十分，掉到目前的二十八分；後者半年前則是平均給三十八分，半年來僅掉三分。但相對於六月的二十％，目前僅十五％共和黨人願給俄國正面評價，五十歲以下的共和黨人有六十三％傾向負評，五十歲以下的民主黨人更多達七十％抱此想法。
然而，英國《經濟學人》和「民治」（YouGov）調查公司發現，從長期趨勢來看，共和黨人二○一四年以來對俄國總統普廷的好感度略有提升，認為俄國有敵意者也正在縮減。
八成民眾贊成美俄合作解決國際問題
美國除了因俄國二○一四年三月併吞烏克蘭所屬克里米亞半島而交惡，美國不同黨派支持者對俄國觀感有異，應與民主黨及其提名的二○一六年總統候選人希拉蕊陣營電腦頻遭俄國駭客駭侵有關。不過，為解決敘利亞內戰、伊朗核問題及限制全球核子武器發展，近八成民眾贊同美、俄合作。
俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫二十一日向俄國媒體透露，「和美國的各層級對話幾乎都已凍結」，「我們彼此不溝通，或以最低限度進行。」但美國國務院發言人柯比當天立刻鄭重否認，強調雙方確有甚多歧見，但仍就眾多議題維持互動。
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