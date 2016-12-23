禁穆斯林入境 川普：百分之百正確
〔編譯陳正健／綜合報導〕針對德國的柏林耶誕市集恐怖攻擊事件，美國候任總統川普廿一日於佛羅里達州受訪時，一方面譴責這是「對人性的攻擊」，另一方面也強調他的暫時限制穆斯林入境美國政策有先見之明，並暗示可能會在上任後落實這項競選承諾；他說，「一直以來，我都被證明是對的。」
得意「有先見之明」
川普在佛州棕櫚灘「馬阿拉歌俱樂部」（Mar-a-Lago）外接受媒體訪問，當記者問及近日暴力事件是否影響他的穆斯林政策時，川普回答說：「你們知道我的計畫。一直以來，我都被證明是對的，百分之百正確。」
另外，川普也被問及在柏林恐攻事件與俄羅斯駐土耳其大使遇刺之後，是否曾與美國總統歐巴馬對談。他表示，雙方兩天前曾經交談。川普說：「事實上，我們現在這裡已有情報，但現正發生之事糟糕透頂。」
柏林恐攻發生當天，川普曾發表聲明說，「伊斯蘭國」（IS）和其他伊斯蘭好戰份子持續屠殺基督徒，是全球聖戰的一部分。美國時任和前任官員都對此說感到驚愕，批評這將挑起穆斯林的反西方戰火，侵蝕與穆斯林社群的合作。
然而，川普廿一日改口強調：「這是對人性的攻擊，必須阻止才行。」川普是否會改變他的移民政策，目前仍不清楚，但他的交接團隊發言人米勒（Jason Miller）重申，川普的立場明確，將暫時禁止來自高恐攻發生率國家的人民入境，並對入境者採行嚴格的審查程序，以保護美國人的生命。
在選舉期間，川普曾呼籲暫時禁止穆斯林進入美國，以打擊恐怖主義，但在海內外皆受抨擊。之後，他改變說詞宣稱，應暫時終止來自恐怖主義輸出區域的移民，這些地方無法確保安全審查。
「川普雖有直覺 卻無連貫政策」
川普自勝選以來，在一些議題上的發言往往反覆無常，讓布希政府時期官員痛批，川普雖有些直覺，卻無連貫的外交政策原則。目前擔任西維吉尼亞大學教授的澤里科（Philip Zelikow）指出，川普的外交政策有三大主題，包括經濟國家主義、與「極端伊斯蘭恐怖主義」的戰爭，以及「刻意避開」對俄羅斯等國家採取行動，但最終可能與世界四分之三的人掀起爭端。
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