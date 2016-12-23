德恐攻嫌犯曾遭監控 懸賞10萬歐元 全歐通緝
三度被捕又獲釋 移民政策受質疑
〔編譯張沛元／綜合廿二日外電報導〕日前發生卡車衝撞人群的致命攻擊的德國柏林耶誕市集廿二日重新開放，全歐各國當局則仍持續致力緝捕該攻擊主嫌、來自突尼西亞的阿尼斯．艾姆里；德國媒體指稱，已在肇事卡車上發現艾姆里的指紋，並有四名相關人士被捕。在此同時，艾姆里早在犯案前就被視為威脅的內情曝光，而且過去一年曾經三度被捕又獲釋放，令人質疑德國當局在監控境內伊斯蘭極端份子上是否有所缺失。
梅克爾：德國是恐怖份子目標
德國內政部長德麥奇耶（Thomas de Maiziere）廿二日說，該國調查人員認為，艾姆里「極可能」就是兇手，且發現的指紋等證據顯示，此人當時坐在卡車的駕駛室裡。德國總理梅克爾表示，盼兇手很快落網，她並以沉著以對這起事件的德國民眾為榮，「我國是恐怖份子的目標」，「我確信我國將通過現正面對的考驗」。
德國當局廿一日對艾姆里展開全歐緝捕行動，懸賞十萬歐元（約台幣三百三十五萬元）徵求各界提供能將之繩之以法的線索，同時警告這名廿四歲的移民「暴力並且持武」。
德國媒體透露，警方在卡車內發現艾姆里的身分文件，發現他至少擁有六個不同姓名，以及三國國籍。不願具名的美國官員向《紐約時報》表示，艾姆里也列名美國監控及禁飛名單上。艾姆里輕易躲避情治單位的監控，也讓德國總理梅克爾所堅持的開放門戶收容移民政策，面臨更多挑戰。
德國《畫報》指出，艾姆里早就被德國當局視為威脅並暗中監控，懷疑他可能密謀犯案，計畫搶劫以取得資金購買自動武器，可能是要與其他共犯聯手發動攻擊；但執法當局在今年跟監艾姆里六個月後便因證據不足而於今年九月結束任務，以為在突尼西亞與義大利都曾犯案並遭定罪的艾姆里只是個小毒販。此外，突國當局在二○一六年中竊聽到艾姆里與伊斯蘭教遜尼派武裝激進組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）的兩名戰士談話，並將此事告知德國當局。
驅逐出境文件 攻擊後才核發
艾姆里在二○一一年突尼西亞的阿拉伯之春民主運動後離開突國，曾在義大利住了三年多，並在此因涉及縱火案而入獄。艾姆里的兄弟之一艾伯岱爾卡德認為，艾姆里可能是在獄中變得激進。一五年七月，艾姆里來到德國並申請庇護，儘管當局拒絕庇護申請，但卻因繁文縟節未能及時將之驅逐出境—突國不承認艾姆里是該國公民，而驅逐艾姆里所需的文件直到 恐攻過後兩天的廿一日才下來。
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標題：德恐攻嫌犯曾遭監控 懸賞10萬歐元 全歐通緝
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