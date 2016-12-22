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「手機比馬桶髒」 日電信業者推「手機用衛生紙」行銷

2016-12-22

〔編譯林翠儀／綜合報導〕12月16日起至明年3月15日，日本電信電話公司（NTT）推出一項很特別的行銷活動：在成田機場第一至第三航廈入境大廳的廁所，加裝手機專用衛生紙，做為外國觀光客的迎賓禮。

NTT在宣傳影片中指出，附著在手機螢幕的細菌量，是馬桶座的5倍，呼籲隨時保持手機衛生。手機專用衛生紙除了可用來擦拭螢幕外，上面還印有NTT DOCOMO的Wi-Fi熱點、有聲同步翻譯的觀光導覽應用程式連結網址等。

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