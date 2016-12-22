獨力寫出AI管家程式 札克柏格做到了

2016-12-22

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕今年初，「臉書」創辦人、執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）自己設定的年度挑戰之一，是利用既有技術、不依賴工程師、全程獨力設計一套人工智慧（AI）管家程式。二十日他宣布順利達陣，並沿用電影「鋼鐵人」（Iron Man）裡的虛擬管家名稱，將這套個人助理程式命名為「賈維斯」（Jarvis），還找來曾扮演上帝的好萊塢知名影星摩根費里曼（Morgan Freeman）配音。

札克柏格在個人臉書專頁發文介紹賈維斯，表示總設計時間約一百小時，應用的人工智慧技術包括臉部辨識、語音辨識、語言處理與強化學習（reinforcement learning）等。賈維斯並非實體機器人，而是具有判別札克柏格指令並指揮家電裝置動作的介面。賈維斯是以Python、PHP與Objective C程式語言編寫，能讀、聽懂指令，開關電燈、調整溫度、辨識訪客與開門、依主人喜好播放音樂。

札克柏格指出，設計賈維斯的難度不高，但物聯網家電仍未普及，例如烤吐司機必須自己動手改造，物聯網家電仍欠缺通用的應用程式介面（API）與協定（protocol），此為普及賈維斯這類智慧管家的前提。此外，人工智慧必須能夠學習同義詞，才能判別「家人房間」和「客廳」在札克柏格家裡指的是同一空間，還必須能判斷環境脈絡，譬如札克柏格或太座普莉希拉．陳（Priscilla Chan）兩人同樣說出「打開我辦公室的空調」時，指的是兩個不同空間。

再者，AI對於播放音樂偏好的理解有其難度，例如音樂「強烈」、「激烈」為程度副詞，AI必須經過「強化學習」才能理解主人的意旨何在。

儘管賈維斯主要仰賴臉書Messenger bot文字指令，但語音指令的回應需要「真實」人類的音源。札克柏格十月間曾公開求問誰適合做為人聲音源，「鋼鐵人」男星小勞勃道尼本有意願，但網路輿論卻是以有「上帝之聲」美譽的摩根費里曼呼聲最高。摩根費里曼實際上也是Google導航程式「Waze」裡面的指路人。