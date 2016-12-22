日男傳家茶碗送鑑定 竟是南宋古物

2016-12-22

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本東京電視台的人氣節目「開運鑑定團」挖到了稀世珍寶。電視台宣布民眾提供的鑑定寶物中，出現了一個全球僅存三個的「曜變天目茶碗」，專家估價至少值二千五百萬日圓（約合六八六萬台幣）。不過有行家表示，國寶真品價值一個超過十億日圓（約合二．七四億台幣）。

天目茶碗是一種源自中國宋朝的黑釉茶碗，宋朝時許多日本僧人至中國浙江臨安縣境的天目山寺院修行，返國時帶回這種黑釉茶碗，所以日本稱這種陶瓷器為天目茶碗。「曜變」是指釉藥在高溫下造成耀斑，在陽光和一定溫度下會閃耀七彩光暈，因為曜變的機率極低，所以十分珍貴。

東京電視台表示，目前全球僅存三個「曜變天目茶碗」，皆由日本收藏且都被列為國寶，收藏地點為京都市大德寺龍光院、大阪市藤田美術館及靜嘉堂文庫美術館。

委託節目鑑定的茶碗，是由一名在德島縣經營拉麵店、五十六歲的男子所有，他表示曾祖父是一名木匠，在承包戰國武將三好長慶子孫居住的房屋移建時，向三好長慶子孫買了一批古董，這個茶碗也在其中。

二十多年前男子接手曾祖父這個茶碗後，一直放在壁櫥中，最近調查了一下覺得很像天目茶碗，所以才委託節目鑑定。開運鑑定團的王牌鑑定師、古代美術品鑑定家中島誠之助鑑定後驚為天人，表示這是節目的世紀大發現，確定這是一個大約在十二到十三世紀南宋時代，由福建省建窯燒出的「曜變天目茶碗」。節目開出的鑑定價格為二千五百萬日圓。

中島指出，茶碗的底部刻有「供御」二字，證明這是天皇或將軍家的用品，很可能是三好長慶從室町幕府將軍足利家取得的物品。

日媒向收藏國寶的靜嘉堂專家詢問，專家表示還沒見過實物，無法判斷真偽。負責藝術品新聞的記者則表示，三件國寶真品中，價格最高者數十億日圓，不過他也猜測節目可能考慮到贈與稅或遺產稅的問題，所以才保守地開出二千五百萬日圓的價格。