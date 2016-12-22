夢幻反應爐「文殊」成錢坑 日忍痛廢爐

2016-12-22

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本政府二十一日決定將不再重啟快中子增殖反應爐「文殊」且予以廢爐，預定廢爐時間將於二○四七年完成，經費預估為三七五○億日圓（約一○三○億台幣）。文殊反應爐藉由快中子增殖可自行製造核燃料，曾被稱為「夢幻反應爐」，但文殊運轉後狀況連連，實際運轉時間僅有二百五十天；日媒指出，日本政府投入一兆日圓（約二七四七億台幣）經費開發，並未達到預期目標，核燃料循環利用計畫受到質疑。

砸1兆日圓 僅運轉250天

快中子增殖反應爐是一種製造燃料多於消耗燃料的反應爐，缺乏天然資源的日本從一九五○年代起便著手擬定核燃料循環利用計畫，一九七○年在茨城縣建造了實驗爐「常陽」，一九八○年於福井縣敦賀市打造原型爐「文殊」。它使用鈽鈾混合氧化物（MOX）為燃料，在運轉過程中可以生產出更多的鈽，用來當作核燃料。

文殊在一九九四年首次臨界，被抱以高度期待，但隔年卻發生了冷卻劑外洩意外，之後又進行維修、重啟但事故不斷，二○一○年進入長期停機狀態，二○一三年更因安檢疏漏被下令無限期停機。從正式啟動至今已有二十二年，但真正運轉僅有二百五十天。

將花千億台幣廢爐 2047年完成

報導指出，政府考量若要恢復文殊運轉，就必須符合日本東北大地震後提升的核安標準，至少需要八年的準備時間，其間投入費用高達五千四百億日圓，經過評估認為廢爐較符合經濟效益。對於文殊廢爐，日本政府解釋並未放棄核燃料循環利用計畫，而是將進一步開發接近商用化階段的「實證爐」。

文殊的廢爐計畫預定於明年初公布，初步規劃將於下年度起至二○二二年取出使用過的核燃料，三十年後的二○四七年完成所有廢爐作業。

不過日媒質疑，文殊反應爐實際運轉時間過短，研究單位取得的數據並不充足，政府投入了一兆日圓稅金，卻未反省失敗原因就急於進入下一步的開發，難以獲得國民的理解。