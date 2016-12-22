最大煙火市集連爆 墨西哥31死

2016-12-22

火勢猛烈 花3小時才被控制

〔編譯周虹汶／綜合報導〕位於墨西哥首都墨西哥市北郊約三十二公里的墨國最大煙火爆竹市場，二十日下午發生六起連環爆炸，八成攤位全毀，周遭民宅與車輛也遭波及，至少造成三十一死、七十二傷，其中包括十三名兒童面臨全身逾九十％面積灼傷，另有五十三人下落不明。由於已是該市場十二年來第三起重大意外，此次又疑因缺乏充分安全機制才釀災，墨國聯邦檢察總長辦公室已火速展開調查。

72傷 多人遭大面積灼傷

二十日事故發生在墨西哥州圖爾特佩克市（Tultepec）的聖帕伯利托市場（San Pablito Market），原設有三百個攤位，上月才通過州政府的安全檢查，當時未發現任何違規異狀，公會上週甚至誇口稱該市集擁有領先全拉丁美洲的「最完美設計攤位」，可以防止丁點火星引發的連環爆炸，不料如今全部都走樣。

墨西哥媒體報導，由於耶誕節與新年假期將至，事發當天，市場內堆放煙火爆竹數量遠高於平日，據估計有三百公噸，又擠滿年末採買人潮，不料下午二時五十分發生憾事。黑色濃煙當時大量竄上天際，伴隨彩色火光四射，鄰近的住家和車輛也慘遭爆炸威力波及，受損嚴重。墨國軍、警、消全力動員，不過火勢過於猛烈，消防隊抵達後花了三小時才終於控制局面。救援人員隨後在事故現場發現二十六具遺體，加上另有五名傷者送醫後不治，罹難者總數攀升至卅一人；但因多數死者外觀已模糊難辨，鑑識專家正協助確認身分。

墨西哥州州長亞維拉（Eruviel Avila）已允諾提供受災民眾經濟援助。至於十三名遭嚴重灼傷的孩童，已迅速送至美國德州加爾維斯敦市（Galveston）救治。曾任墨西哥州州長的總統潘尼亞．尼托則透過推特向罹難者家屬致哀，並祝傷者早日康復。

煙火和鞭炮 墨國人年節必備

墨西哥人愛用煙火和鞭炮慶祝耶誕與新年佳節。相關產業興盛的圖爾特佩克市，二○○五及○六年就曾一連兩年發生連串爆炸事故，兩起都發生在九月，○五年還是在民眾準備歡慶九月十六日獨立日假期來臨以前。兩案當時都造成數十人受傷，所幸沒有任何人員罹難。

墨西哥過去頻傳煙火爆竹爆炸釀成重大傷亡事故。一九八八年，墨西哥市一處市場爆炸，六十八人死亡；一九九九年，塞拉亞市（Celaya）非法囤積煙火引爆，六十三人死亡；二○○二年，東部韋拉克魯斯市（Veracruz）一處市場爆炸，二十九人死亡。