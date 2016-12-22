日美共同民調：四成認兩國關係可能惡化
〔駐日特派員張茂森／東京二十一日報導〕日本「讀賣新聞」和美國蓋洛普公司共同舉辦的民意調查顯示，日本有五十七％、美國有四十九％的受訪民眾認為，現行日美關係「良好」，但對今後日美關係的走向，日本有四十一％、美國四十％受訪者認為，「可能會惡化」。兩國是否維持穩定關係，將受到未來新任美國總統川普的言行與新政策的影響。
此次民調是以隨機電話號碼對雙方公民進行詢問，認為今後日美關係可能惡化的比例，是二○○四年以來屢次調查的最高水準，主要原因是選舉期間川普輕視日美同盟的發言，以及脫離跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ），或要求日本增加對美軍負擔的表態所影響。
民調中，針對與中國的關係，認為「中國無法信任」的受訪者，日方高達九十％，美方也有六十一％。認為對中關係「惡劣」者，日本達七十三％，美國則為二十％，顯示日美對中國的觀感仍有若干差距。對日本而言，認為「具有軍事威脅」的國家，嚴重程度依序為北韓、中國、俄羅斯、中東、韓國；對美國而言，則依次是北韓、中東、中國、俄國、東南亞國協（ASEAN）。
針對日美安保條約對亞太地區安全是否有幫助的問題，日本有七十二％、美國有七十六％受訪者表示肯定，維持過去幾次調查的高比例，顯示雙方都對日美同盟都有相當理解。對於駐日美軍兵力的問題，日本也有五十六％、美國六十三％受訪者都希望維持現狀，雙方也各有六十％以上的受訪者認為，中國的影響力增大，因此美國部署在亞太地區的軍力「必須維持現有狀態」。
對於川普上台後的日美關係，認為可能惡化者，日美雙方各有約四成左右；認為不會變化的受訪者，日本約四十％，但比去年調查的數據下滑二十六％；美國則為二十二％，也比去年調查下降二十七％，受到川普發言的影響極大。
至於日本是否應該增加對駐日美軍經費的分攤，日本受訪者有六成、美國有五成受訪者表示「維持現狀」；美方有四成以上受訪者表示「應該增加」。目前，日本每年負擔駐日美軍的經費七千六百億日圓。關於川普曾有容認日本保有核武器的發言，日方有八十四％受訪者、美方有六十七％受訪者都不表評價。
針對川普當選後的首次日美民共同民調結果，日本慶應大學美國政治外交教授中山俊宏指出，維持日美同盟是最好的選擇，美國在亞太地區可以發揮影響力，就是因為有日美同盟。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 塑膠米？奈及利亞查獲疑中國製2.5噸假米
- 傳川普延攬這兩位「圈外人」 對中強硬玩真的
- 柏林攻擊事件為難民政策埋下隱憂 德國擬修法
- 生孩子要上司同意？ 強國銀行公告「懷孕需事先申請」
- 奧地利變態母親 先殺光全家再「約砲」最後自盡！
- 江蕙驚爆遭挾持 警證實：二姊在場受刀傷
- 中官媒嗆「留給台灣的朋友不多了」 竟引網友齊聲謝
- 國道一號起點入口意象 進行景觀改善
- 太陽馬戲團舞者獨授鋼管 Kimiko練到大腿內側流血
- 國旅卡新制刺激觀光 商機估108億元
- NBA》主場遭自家球迷噓 魏德：我很失望
- （影音）受封「戴佩妮2.0」 郭修彧霸氣回...
- 每天走「鴨屎路」 竹田鄉民抗議養鴨場污染
- 明年有11.7萬戶交屋 降價求售不利房市
- 醉毆運將案4年後...女星跑通告、擺攤賣雞排度日
- 打電動發現台灣不是領土 強國人用蠢招鄉民笑翻
- 12/22 各報重點新聞一覽
- 路燈移至靠山側 外木山景色更遼闊
- 台東金樽港將招商 希望提供餐飲及手工藝品展售服務
- 官方挺面板 JDI獲750億日圓增資
- 廚娘手搓低卡湯圓 義賣捐公益
- 烏日12000公尺水管汰換 道路平整煥然一新
- 台股多頭休兵 季線失守
- 十年有誠助偏鄉 中華電信發表「遇見、真實幸福的未來」
- 第一次交換禮物 蘇嘉全：本想送千萬名車
- 反核食公投 郝龍斌赴宜縣議會争取支持
- 醫院沒有名字的嬰兒 三位「糖糖」回家
- 喜翔耶誕想帶小女友吃牛排 Darren靠媽神救援
- VJ多年戀告吹！Jolin、錦榮分手2原因曝光
- 醫師到你家看病 健保付錢又免舟車勞頓
- 捷運萬大線施工封路 警籲往返土城民眾改道
- 信義區瘋耶誕 開車族難停慎入
- 《色戒》好難演！梁朝偉對裸露床戲有「心理障礙」
- 藍八不准用「中華民國」 府：斲傷台灣人的情感與信任
- 碳鋼焊管銷加爭議 世貿裁決有利台灣
- 聖多美總統子女、大使夫人 均在台就讀
- 南市首推智慧手環 雲端遊戲讓國中小生開心運動
- 寶可夢聯名款 抓寶衣把罩
- 半百哈林二度當爸 主播妻傳孕3個月
- 史上最尷尬！主持妹口誤：「在場的陰X們」
- "everyday" 少年謝明坤 變身魁梧跆拳國手
- 真人Q版「花木蘭」 網友：神還原！
- 江蕙應訊還原案發經過 「歹徒持刀喝令交出珠寶」
- 小恐龍現身唱耶誕歌 警察伯伯被融化了......
- 中市勞工組修繕志工隊 助弱勢家庭修屋
標題：日美共同民調：四成認兩國關係可能惡化
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email