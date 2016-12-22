日美共同民調：四成認兩國關係可能惡化

2016-12-22

〔駐日特派員張茂森／東京二十一日報導〕日本「讀賣新聞」和美國蓋洛普公司共同舉辦的民意調查顯示，日本有五十七％、美國有四十九％的受訪民眾認為，現行日美關係「良好」，但對今後日美關係的走向，日本有四十一％、美國四十％受訪者認為，「可能會惡化」。兩國是否維持穩定關係，將受到未來新任美國總統川普的言行與新政策的影響。

此次民調是以隨機電話號碼對雙方公民進行詢問，認為今後日美關係可能惡化的比例，是二○○四年以來屢次調查的最高水準，主要原因是選舉期間川普輕視日美同盟的發言，以及脫離跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ），或要求日本增加對美軍負擔的表態所影響。

民調中，針對與中國的關係，認為「中國無法信任」的受訪者，日方高達九十％，美方也有六十一％。認為對中關係「惡劣」者，日本達七十三％，美國則為二十％，顯示日美對中國的觀感仍有若干差距。對日本而言，認為「具有軍事威脅」的國家，嚴重程度依序為北韓、中國、俄羅斯、中東、韓國；對美國而言，則依次是北韓、中東、中國、俄國、東南亞國協（ASEAN）。

針對日美安保條約對亞太地區安全是否有幫助的問題，日本有七十二％、美國有七十六％受訪者表示肯定，維持過去幾次調查的高比例，顯示雙方都對日美同盟都有相當理解。對於駐日美軍兵力的問題，日本也有五十六％、美國六十三％受訪者都希望維持現狀，雙方也各有六十％以上的受訪者認為，中國的影響力增大，因此美國部署在亞太地區的軍力「必須維持現有狀態」。

對於川普上台後的日美關係，認為可能惡化者，日美雙方各有約四成左右；認為不會變化的受訪者，日本約四十％，但比去年調查的數據下滑二十六％；美國則為二十二％，也比去年調查下降二十七％，受到川普發言的影響極大。

至於日本是否應該增加對駐日美軍經費的分攤，日本受訪者有六成、美國有五成受訪者表示「維持現狀」；美方有四成以上受訪者表示「應該增加」。目前，日本每年負擔駐日美軍的經費七千六百億日圓。關於川普曾有容認日本保有核武器的發言，日方有八十四％受訪者、美方有六十七％受訪者都不表評價。

針對川普當選後的首次日美民共同民調結果，日本慶應大學美國政治外交教授中山俊宏指出，維持日美同盟是最好的選擇，美國在亞太地區可以發揮影響力，就是因為有日美同盟。