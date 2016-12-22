南韓通緝崔順實女兒
2016-12-22
負責調查南韓總統朴槿惠親信崔順實干政貪腐案的獨立檢察組二十一日表示，法院已簽發拘捕令，將尋求德國司法當局協助，逮捕人在德國的崔順實女兒鄭尤拉（Chung Yoo-ra，譯音），並將其護照作廢。
鄭尤拉面臨包括妨害司法公正等多項指控，德國勢將以非法滯留理由將她驅逐出境。據報導，年僅二十歲並育有近兩歲兒子的鄭尤拉，去年以「馬術專才生」身分走後門進入梨花女子大學，入學及在校期間疑似獲得特殊關照，她已於日前自行退學。不過，首爾市教育廳對鄭尤拉就讀的首爾清潭高中進行調查後發現，鄭尤拉曠課超過校規期限，在校課業也未達標準，因此取消她高中畢業的學歷資格。
（取自網路）
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