| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 國際

南韓通緝崔順實女兒

2016-12-22

負責調查南韓總統朴槿惠親信崔順實干政貪腐案的獨立檢察組二十一日表示，法院已簽發拘捕令，將尋求德國司法當局協助，逮捕人在德國的崔順實女兒鄭尤拉（Chung Yoo-ra，譯音），並將其護照作廢。

鄭尤拉面臨包括妨害司法公正等多項指控，德國勢將以非法滯留理由將她驅逐出境。據報導，年僅二十歲並育有近兩歲兒子的鄭尤拉，去年以「馬術專才生」身分走後門進入梨花女子大學，入學及在校期間疑似獲得特殊關照，她已於日前自行退學。不過，首爾市教育廳對鄭尤拉就讀的首爾清潭高中進行調查後發現，鄭尤拉曠課超過校規期限，在校課業也未達標準，因此取消她高中畢業的學歷資格。

（取自網路）

廣告
  • （取自網路）

    （取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南韓 崔順實 朴槿惠 閨蜜干政
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：南韓通緝崔順實女兒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.