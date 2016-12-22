南韓執政黨 31名非朴派議員退黨

2016-12-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕南韓憲法法庭將於二十二日首度開庭，審理總統朴槿惠的彈劾案，但就在二十一日開庭前夕，朴槿惠所屬的執政黨「新國家黨」陷入分裂，三十一名「非朴派」議員宣布，他們將於二十七日集體退黨，並將說服更多議員加入。預料這次出走將衝擊該黨的總統選戰。

執政黨淪為第二大黨 衝擊大選

「新國家黨」前黨魁金武星等三十三名議員在國會進行會晤，並於當場簽署退黨宣言。該黨議員黃永哲於記者會指出，與會的三十三名議員中，有三十一人決定退黨，目前共有三十五名議員表達退黨意願。

南韓國會共有三百席，但在「新國家黨」議員集體出走後，該黨將剩大約九十席，將把第一大黨拱手讓給在野的「共同民主黨」，淪為第二大黨。醞釀脫黨的議員余承敏表示：「保守派透過『新國家黨』來改革，已是不可能之事。」

根據《韓聯社》報導，這是南韓憲政史上、具有保守傾向政黨的首次分裂，時隔二十六年之後，南韓將再出現四黨體制。南韓《中央日報》報導則指出，這是自前總統盧武鉉執政時期以後，時隔九年再次出現執政黨在大選前發生分裂的情形。

聯國秘書長潘基文︰願奉獻國家

另一方面，聯合國秘書長潘基文美東時間二十日於紐約聯合國總部告訴南韓媒體，他對「閨密門」事件、總統遭到彈劾、國民舉行倒朴燭光晚會等問題，表示這是國民對國政缺失感到憤怒與失望。不過，他也強調，此言非針對朴槿惠等特定領導人。

對於卸任後是否角逐南韓總統，潘基文雖未做出正面答覆，但他表示：「若我在擔任聯合國秘書長十年間的所見所聞，能為韓國發展做出貢獻，我願意捨身奉獻。」上述發言被解讀為他表明參選意願。

由於潘基文還抨擊了南韓的派系政治，稱不了解為什麼要有親朴、非朴這樣的派系，《中央日報》解讀，這意味潘基文若參選總統，將不會加入親朴派或新國家黨。

此外，獨立檢察官於二十一日上午進行突襲偵查，對象包括國營的「國民年金公團基金」（ＮＰＳ）運用本部。該單位涉及「閨密門」主角崔順實與三星物產間的賄賂關係。