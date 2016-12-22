川普2子傳索百萬美元會面價
2016-12-22
〔編譯陳正健／綜合報導〕美國候任總統川普的兩位兒子小唐納（Donald Trump Jr.）和艾瑞克（Eric Trump），因為涉入一個名為「開放日基金會」（Opening Day Foundation）的保育慈善組織的募款活動，遭到各界非議。該基金會提供出價五十萬美元至一百萬美元（約台幣三千兩百萬元）的金主，在川普就職總統的隔天與他本人見面，還可以和小唐納和艾瑞克一起打獵釣魚。消息曝光後，該基金會二十日緊急澄清募款活動與川普家人無關，也取消活動中預定和川普的會面。
這起活動計畫於明年一月二十一日、川普就職典禮隔天，於華盛頓特區會議中心舉行，屆時會有知名歌手和合唱團到場表演。該基金會最初的邀請版本保證，捐獻五十萬美元或以上的金主，將接受私人招待、與川普合照。美國娛樂新聞網站TMZ取得的活動草案上寫道：「適逢我們家族慶祝我們的父親、朋友和總統川普之就職，開放日是您扮演要角的機會。」
交接團隊否認2人參與募款
根據美國政府監督組織「公共廉潔中心」的報告，川普的兩位兒子是「開放日基金會」的榮譽共同主席與董事，該組織於十四日於德州登記。
這消息經美國各主流媒體報導後，引發各界譁然，質疑川普放任家人逾越政商分際，安排兜售富有金主接觸美國最高權力辦公室的機會。
該基金會活動網站隨即在二十日更正，移除金主與川普和他兩名兒子的見面內容。川普交接團隊發言人希克斯表示，川普的兩位兒子未以任何身分參與這次募款。活動的細節並未獲得川普家族的批准。「開放日基金會」發言人布林克霍夫則指出，川普的兩位兒子僅給予基金會象徵性的支持，早前的非正式文件，兩人不應在董事名單之列。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 2016美國總統大選 募款 就職 川普
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 江蕙驚爆遭挾持 警證實：二姊在場受刀傷
- 中官媒嗆「留給台灣的朋友不多了」 竟引網友齊聲謝
- 樂視再登場 未來3年電視營收衝200億元人民幣
- 泓科比特幣遭竊 檢調搜索約談2嫌
- 扮保全潛入江蕙胞弟住處？歹徒曾用相同手法犯案
- 郵寄零食至印尼 竟夾藏5萬多顆一粒眠
- 追討溢領退休金立法 連戰、吳伯雄、胡志強將吐錢
- 永平工商校服貴？ 家長會長嗆議員
- 假釋4月 搬到淡水預謀犯罪
- 打電動發現台灣不是領土 強國人用蠢招鄉民笑翻
- 醉毆運將案4年後...女星跑通告、擺攤賣雞排度日
- 爭辦2018台灣燈會 潘孟安對決張花冠
- NBA》養傷不忘把妹 「高富帥」對名模說下流話
- 第一次交換禮物 蘇嘉全：本想送千萬名車
- 阿福飆速147 靠倪仔傳授「美」技
- 頂新未煉豬油 致癌物高出他牌200倍
- 2017年GDP保2有困難？中研院：約1.68％
- 逮車手循線破機房 詐騙集團幹部竟都未滿20歲
- 寶可夢聯名款 抓寶衣把罩
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Koo bewildered by KMT backing out of assets deal
- 阿信午夜全副武裝當刺客 下警告 「要鋸了」
- NBA》「表弟」態度大轉彎 笑稱好想念記者們（影音）
- 億圓富吸金案 檢調約談集團總裁女友 訊後請回
- 拚外交！國泰助巴拉圭建醫療資管系統 明年啟用
- 社論》全民重新界定中國
- 別睡了快醒來！楊丞琳錄音打氣命危女粉絲
- 把保險箱打開！搶匪這樣闖進江蕙家中
- 南京大排再造 水利會盼以地易地
- 寶山椪柑評鑑 劉文彬奪特等獎
- 立院26日審同婚議題 兩大團體陳抗警方交管
- 網路流傳塑膠米訊息 農委會拍攝影片澄清
- 蔡總統︰外交沒必要金錢競逐
- 南市表揚67個環保績優機關及企業
- 郭靜告假《榜上榜》2個月 歸隊竟收攤
- 驚！江蕙也遭歹徒推倒 劃傷虎口
- 醫護人員獨享 醫院按摩休息室媲美機場貴賓室
- 運動後吃容易胖？醫師：30分鐘內進食減脂增肌
- （影音）關穎愛女變身小貴婦 幫提袋子萌喊「1、2」
- 邦交狀態仍是綠燈！ 梵中建交有這些障礙
- 剩11天可緩衝調整／居家服務支付新制倉促 被轟送長照上路
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川普2子傳索百萬美元會面價
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分