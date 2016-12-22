川普2子傳索百萬美元會面價

2016-12-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國候任總統川普的兩位兒子小唐納（Donald Trump Jr.）和艾瑞克（Eric Trump），因為涉入一個名為「開放日基金會」（Opening Day Foundation）的保育慈善組織的募款活動，遭到各界非議。該基金會提供出價五十萬美元至一百萬美元（約台幣三千兩百萬元）的金主，在川普就職總統的隔天與他本人見面，還可以和小唐納和艾瑞克一起打獵釣魚。消息曝光後，該基金會二十日緊急澄清募款活動與川普家人無關，也取消活動中預定和川普的會面。

這起活動計畫於明年一月二十一日、川普就職典禮隔天，於華盛頓特區會議中心舉行，屆時會有知名歌手和合唱團到場表演。該基金會最初的邀請版本保證，捐獻五十萬美元或以上的金主，將接受私人招待、與川普合照。美國娛樂新聞網站TMZ取得的活動草案上寫道：「適逢我們家族慶祝我們的父親、朋友和總統川普之就職，開放日是您扮演要角的機會。」

交接團隊否認2人參與募款

根據美國政府監督組織「公共廉潔中心」的報告，川普的兩位兒子是「開放日基金會」的榮譽共同主席與董事，該組織於十四日於德州登記。

這消息經美國各主流媒體報導後，引發各界譁然，質疑川普放任家人逾越政商分際，安排兜售富有金主接觸美國最高權力辦公室的機會。

該基金會活動網站隨即在二十日更正，移除金主與川普和他兩名兒子的見面內容。川普交接團隊發言人希克斯表示，川普的兩位兒子未以任何身分參與這次募款。活動的細節並未獲得川普家族的批准。「開放日基金會」發言人布林克霍夫則指出，川普的兩位兒子僅給予基金會象徵性的支持，早前的非正式文件，兩人不應在董事名單之列。