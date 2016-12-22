歐巴馬卸任前 下令禁採北極新油田

2016-12-22

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統歐巴馬二十日利用法律賦予總統的權限，宣佈永久禁止發出北極海、大西洋美國海域新的油氣探鑽許可。歐巴馬此舉被廣泛視為試圖在他卸任前保護這片廣大海域，有助於為其在任期尾聲添加最後幾筆環保政績，同時也掣肘候任總統川普；川普承諾上任後將開放開採尚未被開發的美國能源資源。

歐巴馬宣佈的禁令涵蓋北極圈楚科奇海（Chukchi sea）美國所屬海域全境和大部分的波弗特海（Beaufort Sea）約四千六百五十萬公頃海域，以及從新英格蘭南岸到維吉尼亞之間三十一處大西洋海底峽溝，面積約一百五十萬公頃。加拿大總理杜魯道也與美國政府聯合宣佈，暫停發出在該國北極海域新的油氣探鑽租約，不過，加國的禁令將每五年檢討。

歐巴馬表示，這項措施將「保護一片敏感且獨特的生態系統」，這項聯合行動「反映科學的評估」：即使有美加兩國已實施的高安全標準，在該區域發生漏油事故的風險仍「非常顯著」，在這片區域嚴苛環境中清除漏油的能力卻非常有限。他也提到，去年外海原油產量僅○．一％來自北極，以目前的油價來看，未來數十年內不會有顯著產量。

禁令無期限 環團稱許、能源業批開倒車

歐巴馬任內也曾透過行政命令限制美屬海域的新能源開發許可，但是這次行動更甚於以往。他依據一九五三年的「外大陸棚土地法」（Outer Continental Shelf Lands Act）允許美國總統可為任何公共目的，對當前尚未出租的外大陸棚區域限制新的採礦租約。過去六十五年間兩黨共六位總統曾用此法條限制西部、東部海岸的油氣探鑽，但是設有期限。

川普上任後可推翻前任總統發出的行政命令，但是要廢除依法實施的措施就更困難。一名政府高層官員說，此舉有「堅強的法律基礎」，川普無法未經國會撤銷這項決定。川普政權交接團隊能源小組的一份備忘錄顯示，川普可能增加開採楚科奇海、波弗特海以及中、南大西洋岸外海原油。

這項禁令振奮北極海域保育行動以及環保團體，「山巒協會」說，這是在「保護我們的海灘、氣候和海岸經濟上」邁進一步；「地球之友」說，若川普試圖推翻歐巴馬這些禁令，「將走上法庭」。

能源產業斥此為歐巴馬「臨去前的政治話術」，「美國獨立石油協會」批評，歐巴馬政府片面之舉將令美國未來十幾年在能源獨立上開倒車。石油產業遊說團體「美國石油協會」以二○○八年布希總統只用一道備忘錄就撤銷過去禁令，開放外大陸棚土地開採能源為例，認為「沒有永久禁令這種事」，他們寄望川普政府撤銷這項決定。