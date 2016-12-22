歐巴馬卸任前 下令禁採北極新油田
〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統歐巴馬二十日利用法律賦予總統的權限，宣佈永久禁止發出北極海、大西洋美國海域新的油氣探鑽許可。歐巴馬此舉被廣泛視為試圖在他卸任前保護這片廣大海域，有助於為其在任期尾聲添加最後幾筆環保政績，同時也掣肘候任總統川普；川普承諾上任後將開放開採尚未被開發的美國能源資源。
歐巴馬宣佈的禁令涵蓋北極圈楚科奇海（Chukchi sea）美國所屬海域全境和大部分的波弗特海（Beaufort Sea）約四千六百五十萬公頃海域，以及從新英格蘭南岸到維吉尼亞之間三十一處大西洋海底峽溝，面積約一百五十萬公頃。加拿大總理杜魯道也與美國政府聯合宣佈，暫停發出在該國北極海域新的油氣探鑽租約，不過，加國的禁令將每五年檢討。
歐巴馬表示，這項措施將「保護一片敏感且獨特的生態系統」，這項聯合行動「反映科學的評估」：即使有美加兩國已實施的高安全標準，在該區域發生漏油事故的風險仍「非常顯著」，在這片區域嚴苛環境中清除漏油的能力卻非常有限。他也提到，去年外海原油產量僅○．一％來自北極，以目前的油價來看，未來數十年內不會有顯著產量。
禁令無期限 環團稱許、能源業批開倒車
歐巴馬任內也曾透過行政命令限制美屬海域的新能源開發許可，但是這次行動更甚於以往。他依據一九五三年的「外大陸棚土地法」（Outer Continental Shelf Lands Act）允許美國總統可為任何公共目的，對當前尚未出租的外大陸棚區域限制新的採礦租約。過去六十五年間兩黨共六位總統曾用此法條限制西部、東部海岸的油氣探鑽，但是設有期限。
川普上任後可推翻前任總統發出的行政命令，但是要廢除依法實施的措施就更困難。一名政府高層官員說，此舉有「堅強的法律基礎」，川普無法未經國會撤銷這項決定。川普政權交接團隊能源小組的一份備忘錄顯示，川普可能增加開採楚科奇海、波弗特海以及中、南大西洋岸外海原油。
這項禁令振奮北極海域保育行動以及環保團體，「山巒協會」說，這是在「保護我們的海灘、氣候和海岸經濟上」邁進一步；「地球之友」說，若川普試圖推翻歐巴馬這些禁令，「將走上法庭」。
能源產業斥此為歐巴馬「臨去前的政治話術」，「美國獨立石油協會」批評，歐巴馬政府片面之舉將令美國未來十幾年在能源獨立上開倒車。石油產業遊說團體「美國石油協會」以二○○八年布希總統只用一道備忘錄就撤銷過去禁令，開放外大陸棚土地開採能源為例，認為「沒有永久禁令這種事」，他們寄望川普政府撤銷這項決定。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 塑膠米？奈及利亞查獲疑中國製2.5噸假米
- 新潟大火延燒逾10小時 140間商店住家付之一炬
- IKEA熱銷抽屜櫃壓死童 賠償16億
- 日本加強釣魚台警備 投入超過2100億預算
- 夢幻反應爐「文殊」成錢坑 日忍痛廢爐
- 江蕙驚爆遭挾持 警證實：二姊在場受刀傷
- 中官媒嗆「留給台灣的朋友不多了」 竟引網友齊聲謝
- 劉以豪李懿不來電 林彥君怒吼太浪費
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TSMC stalwart takes SMIC role
- 自由廣場》海陸仔250K大行軍 想起以色列
- 北市衛局：內湖本土登革熱疫情解除
- 輪班隔11小時實施日程 勞動部長：須再溝通
- 還在用鹽洗蔬果？ 農委會：恐弄巧成拙
- 長照2.0缺人手 衛福部計畫明年照護專員加薪
- 打電動發現台灣不是領土 強國人用蠢招鄉民笑翻
- 醉毆運將案4年後...女星跑通告、擺攤賣雞排度日
- 醉毆運將毀星途 Makiyo中國賣臉討生活
- 今年促參案急凍 簽約金腰斬
- SBL》躍居明星賽人氣王 朱億宗：我自己都很意外！
- 《大溪高中工程害5命》第1天上工 夫妻枉死
- 與台斷交 聖國總理首度出面回應：最正確的決定
- NBA》勇士明天戰籃網 可望追平這項驚人紀錄
- 「帶領華視逆轉勝」 郭建宏接任總經理
- 曾因酒駕被吊照 男又在警局前酒駕撞車
- MLB》藍鳥火速簽替代人選 明星老臣很傻眼
- 每天走「鴨屎路」 竹田鄉民抗議養鴨場污染
- 蔡依林世紀破冰周、侯 恢復單身舊愛周董這樣說...
- 仁愛之家老舊 將轉型長照園區
- 中國威脅外交「理光頭」 謝志偉：只怕內部鬼剃頭
- 12/22重要財經新聞一覽
- 《色戒》好難演！梁朝偉對裸露床戲有「心理障礙」
- 縣市長2週年滿意度民調 傅崐萁第一、涂醒哲墊底
- 男裝有褶無褶 時尚不打折
- 人氣男星以前長這樣... 網驚：根本金正恩
- 陳小春拚出老二？ 應采兒自爆：十年後我女兒...
- 非做不可》世界球后戴資穎也分享 改革協會連署迅速爆表
- 經典賽》小熊勸退 上原浩治辭退日本隊
- 外傭「阿妹」英勇護主 救出江蕙
- 扮保全潛入江蕙胞弟住處？歹徒曾用相同手法犯案
- 留聲機造型大不同 收藏家慷慨借展中山堂3天
- 公車優先號誌 橘棕黃幹線明年啟動
- 女警盤查竟遭夾衣 趴引擎蓋被載逾2公里
- 台灣燈會土雞王模型亮相 象徵生生不息
- 大溪高中工程意外 家人到工地招魂
- 燦坤搭門號 家電0元帶回家
標題：歐巴馬卸任前 下令禁採北極新油田
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email