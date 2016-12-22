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遏阻耶誕攻擊 印尼警擊斃3炸彈客

2016-12-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕印尼警方二十一日破獲一起自殺炸彈恐怖攻擊陰謀，在首都雅加達附近突襲四名恐怖嫌犯藏身處，現場爆發槍戰，其中三人遭擊斃，另一人則在附近被活逮，及時遏阻了原策劃於當地耶誕節或跨年夜發動的大規模攻擊。這也是兩週以來，印尼警方第二次成功阻止恐攻。

印尼反恐警察這次反恐行動，發生在爪哇島西部萬丹省南唐格朗市一處民宅。對峙最初，嫌犯先從屋內向外頭警方與民眾投擲爆裂物，但未爆炸，隨後嫌犯立刻補槍；警方隨即在媒體直播下，穿防彈衣入內，並於現場起出其他大型爆炸裝置，最後共發現五枚炸彈，附近居民因此緊急疏散。雅加達警察局長伊利亞萬指出，嫌犯原打算透過攻擊警方，吸引人潮再引爆炸彈，所幸計謀失敗。

印尼警方先是在十日破獲一起恐襲陰謀，逮捕十四名嫌犯，訊問後得知他們原打算十一日在印尼總統府衛兵交班儀式中，利用女性自殺炸彈客發動攻擊，還計畫在耶誕節或跨年夜發動恐攻。

其中擔任指揮角色的奈姆（Bahrun Naim）為伊斯蘭教聖戰組織「伊斯蘭國」聖戰士，被警方認定是一月造成雅加達八死的恐怖攻擊首腦，他聲稱手上握有的炸藥威力比二○○二年峇里島爆炸案強上三倍，所幸十一日並未得手。

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  • 印尼警方21日破獲一起自殺炸彈恐怖攻擊陰謀，當場擊斃3名炸彈客。（歐新社）

    印尼警方21日破獲一起自殺炸彈恐怖攻擊陰謀，當場擊斃3名炸彈客。（歐新社）

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