德鎖定1難民 傳參與極端組織
〔編譯管淑平／綜合報導〕德國警方調查柏林卡車恐怖攻擊案，在兇嫌犯案的卡車駕駛座下方發現一張身分證件後，二十一日在德國西部的難民營搜捕一名突尼西亞出生的男子，據稱他曾與激進伊斯蘭宣教師阿布．瓦拉（Abu Walaa）的網絡接觸。與伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）掛鉤的「阿瑪克通訊社」（Amaq News Agency）則宣稱本案為ＩＳ所為，以「回應鎖定聯盟成員國公民攻擊的召喚」。
卡車搜出突尼西亞男子證件
德國安全機構消息人士指出，駕駛座下發現的一張短期居留證顯示，兇嫌可能是名為阿尼斯（Anis A.）的突尼西亞裔男子，據稱警方正在發出居留證的北萊因—西發利亞邦（ North Rhine-Westphalia）靠近荷蘭的艾莫里希鎮（Emmerich）一座難民收留所搜查。阿尼斯一九九二年出生在突國南部城鎮泰塔溫，二○一二年前往義大利，去年七月進入德國申請庇護，今年四月獲得短期居留許可。突國外交部表示，正在查證相關訊息。
曾因偽造身分被逮又獲釋
德國「畫報」報導，警方早已獲知阿尼斯是一個大型伊斯蘭網絡的成員，今年八月他曾因持有偽造身分文件被捕，但承辦法官後來將他釋放。南德日報報導，阿尼斯在十一月被捕的伊斯蘭宣教師阿馬德（Ahmad Abdelazziz A）的圈子活動。阿馬德人稱「阿布．瓦拉」（Abu Walaa），被視為伊斯蘭國在德國的要角。
德國媒體引述調查人員說法報導，證據顯示該輛卡車原本的司機、波蘭公民烏爾班（Lukasz Urban）儘管遭刺傷，仍極力與兇嫌搏鬥，企圖奪回卡車控制權。驗屍結果顯示，他一直撐到攻擊發生時才遭射殺，而嫌犯可能也在搏鬥中受傷。
難民論戰再起 ＩＳ宣稱犯案
ＩＳ二十日宣稱為此案負責，但未提出證據。ＩＳ七月間也在法國尼斯以相同手法發動攻擊，造成八十六人死亡，當時駕駛卡車的也是一名突尼西亞男子。德國檢察官法蘭克說，攻擊手法和選擇的目標，顯示為伊斯蘭極端主義；但內政部長德麥奇耶低調表示，正朝「數個調查方向」偵辦。警方二十一日凌晨一度逮捕一名據稱來自巴基斯坦的難民，但稍後釋放。
這起攻擊事件選在歐洲最具特色的耶誕市集和具和平象徵意義的柏林地標，震驚德國社會，促使全歐洲檢討安全措施。兇嫌可能是移民或難民，也再次挑起有關移民與安全的論戰，反對派政治人物怪罪總理梅克爾的難民政策，使這類攻擊更容易發生。
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