| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

漢堡、熱狗一起吃 澳男申請「漢狗」專利

2016-09-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕都是拿麵包夾肉，「漢堡」（hamburger）和「熱狗」（hotdog）竟然還能搞出新花樣？澳洲一名男子最近就把兩者無縫合體並申請到專利，改天看到有人當街吃「漢狗」（Hamdog），千萬別訝異。

「漢狗」發明者莫瑞（Mark Murray），去年上過澳洲實境節目「創智贏家」（Shark Tank），推銷形狀獨特、漢堡麵包皮夾牛肉漢堡排加熱狗的「漢狗」，裡頭還有生菜、番茄、泡菜、起司、芥末、番茄醬、美乃滋等豐富內餡，聲稱吃了它就像在「嘴裡開趴」。雖未獲現場發噱的評審青睞，但澳洲投資家班克斯（Andrew Banks）慧眼識英雄，相信「漢狗」勢必大賺；為了回報對方支持，除了創意一無所有的莫瑞，承諾開業後會給對方五十％股權。

五十一歲的莫瑞七月前往位於西澳首府伯斯的伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）開學日開賣，另跑遍西澳各展覽會與市集，結果佳評如潮；售價八澳幣（約一九三台幣）的「漢狗」平均十五秒賣一個的速度，更令他吃驚不已，目前考慮把全手工製作方式進化為半自動，未來打算進軍美國廣大市場。

全球第一個「漢狗」二○○四年出現在美國田納西州納許維爾市（Nashville）街頭，○九年在美國獲得專利；但莫瑞是付諸行動第一人，其獨特麵包皮也已取得美國和澳洲專利，本週就有逾一．一萬人湧入他的「漢狗」臉書粉絲專頁按讚。

廣告
  • 兼具「漢堡」與「熱狗」的「漢狗」（Hamdog），七月在澳洲開賣。（取自網路）

    兼具「漢堡」與「熱狗」的「漢狗」（Hamdog），七月在澳洲開賣。（取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：漢堡、熱狗一起吃 澳男申請「漢狗」專利


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.