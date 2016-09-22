漢堡、熱狗一起吃 澳男申請「漢狗」專利

2016-09-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕都是拿麵包夾肉，「漢堡」（hamburger）和「熱狗」（hotdog）竟然還能搞出新花樣？澳洲一名男子最近就把兩者無縫合體並申請到專利，改天看到有人當街吃「漢狗」（Hamdog），千萬別訝異。

「漢狗」發明者莫瑞（Mark Murray），去年上過澳洲實境節目「創智贏家」（Shark Tank），推銷形狀獨特、漢堡麵包皮夾牛肉漢堡排加熱狗的「漢狗」，裡頭還有生菜、番茄、泡菜、起司、芥末、番茄醬、美乃滋等豐富內餡，聲稱吃了它就像在「嘴裡開趴」。雖未獲現場發噱的評審青睞，但澳洲投資家班克斯（Andrew Banks）慧眼識英雄，相信「漢狗」勢必大賺；為了回報對方支持，除了創意一無所有的莫瑞，承諾開業後會給對方五十％股權。

五十一歲的莫瑞七月前往位於西澳首府伯斯的伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）開學日開賣，另跑遍西澳各展覽會與市集，結果佳評如潮；售價八澳幣（約一九三台幣）的「漢狗」平均十五秒賣一個的速度，更令他吃驚不已，目前考慮把全手工製作方式進化為半自動，未來打算進軍美國廣大市場。

全球第一個「漢狗」二○○四年出現在美國田納西州納許維爾市（Nashville）街頭，○九年在美國獲得專利；但莫瑞是付諸行動第一人，其獨特麵包皮也已取得美國和澳洲專利，本週就有逾一．一萬人湧入他的「漢狗」臉書粉絲專頁按讚。