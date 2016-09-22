受賓拉丹啟發 紐約炸彈犯想當烈士

2016-09-22

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦檢察官二十日以使用大規模毀滅性武器等十項罪嫌起訴紐約市、新澤西州炸彈案嫌犯拉哈米（Ahmad Khan Rahami），法院文件也披露更多拉哈米犯案細節和他的手記內容，他對美國在阿富汗、伊拉克等地屠殺穆斯林戰士感到憤怒，一心計畫報復，手記還寫著他受到「賓拉丹弟兄」啟發，希望成為烈士。

10項罪嫌起訴

紐約南區和新澤西聯邦地方法院各以四項和六項罪名起訴拉哈米，包括使用大規模毀滅性武器、使用殺傷性裝置、炸彈攻擊等。白宮二十日首次表示，「此案顯然是恐怖主義行為」。二十日稍早，拉哈米的父親表示，他二○一四年曾向聯邦調查局（FBI）報案，指拉哈米可能是恐怖份子；FBI承認確有此事，但當年「評估」後並未發現拉哈米與恐怖主義有關。

6月就開始策劃行動

拉哈米從購物網站「電子海灣」（eBay）購買製作炸彈的原料，犯案前兩天一名親戚以手機拍下他在住家後院引燃土製爆裂物的影片，他也在一本手記中寫下犯案計畫，以及對時局的不滿。起訴文件指出，拉哈米至少從六月就開始策劃行動，他被捕時隨身攜帶的這本手記所表達的極端伊斯蘭意識形態，正是他的犯案動機。

手記寫著，「你（美國政府）繼續你的屠殺聖戰士行為，在阿富汗、伊拉克、敘利亞、巴勒斯坦」，讚揚九一一恐怖攻擊主謀賓拉丹（Osama Bin Laden）、美國籍的葉門開打分支領導人奧拉基（Anwar al-Awlaki），以及犯下二○○九年德州胡德堡攻擊案的美軍哈桑（Nidal Hasan）等極端份子，還提到管式炸彈、壓力鍋炸彈，以及「他們打算在街上跑一英里」，顯然指的是週末在新澤西州的慈善路跑。

手記寫道，「炸彈的聲音將響徹大街小巷，槍殺你們的警察，你們壓迫者去死」；渴望成為烈士的拉哈米擔心還沒執行攻擊就被逮到。拉哈米妻子在他犯案前幾天出境，目前人在阿拉伯聯合大公國，當局正安排讓她儘快返國。紐約時報指出，FBI相信拉哈米是單獨犯案。