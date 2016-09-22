又見美警殺黑人 北卡民眾縱火示威
〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼十六日奧克拉荷馬州圖爾薩市一名黑人男子疑似遭警方濫殺後，北卡羅萊納州最大城夏洛特市二十日又發生警方當街槍殺非裔民眾事件，引燃當地民眾怒火，數百人迅速集結徹夜示威，除在公路縱火外，還以石塊攻擊警方，造成至少十二名員警受傷，警方則發射催淚瓦斯試圖驅散民眾。
非裔男持槍下車被警射殺
這場警民衝突至二十一日凌晨仍未平息，車窗被砸爛的警車被憤怒的民眾團團包圍；為避免遭波及，將廂型車停在附近的電視台團隊也倉皇逃離現場。數十名示威者甚至衝上八十五號州際公路縱火，還洗劫卡車、燒毀其載運物品，警方一度封閉雙向部分路段，約一小時後才恢復通行。
家屬稱死者當時在看書
二十日下午四時，夏洛特─梅克倫堡警方持逮捕令在該市東北郊一處公寓社區搜捕一名嫌犯，當時四十三歲非裔男子史考特（Keith Lamont Scott）在停車場車內，他並非警方欲緝拿的嫌犯，但員警看到他從車內拿槍出來，之後又退回車內；當員警上前盤查時，他再度持槍下車，因此被認定為「構成迫切的致命威脅」，遭黑人警察文森（Brentley Vinson）開槍擊中，送醫後不治。
「黑人比恐怖份子命賤」
案發地點一．六公里外就是北卡羅萊納大學夏洛特分校，儘管警方隨即封鎖現場展開調查，但當地民眾群情激憤，迅速在附近集結，高呼「黑人的命也是命」、「投降，別開槍！」要求「停止殺我們」，「沒有正義，沒有和平！」示威者還以紐約市、新澤西州炸彈案嫌犯拉哈米落網為例，指控連「恐怖份子」的命都比他們黑人重要。開槍警察文森則依標準作業程序停職接受調查。
史考特家屬聲稱，史考特並未攜帶槍械，當時他在車上看書。但夏洛特─梅克倫堡警察局長普特尼（Kerr Putney）二十一日表示，目擊者和相關事證一致指出，史考特當時確實持有手槍，而且車上也沒發現書，但他不能確定史考特是否以槍指向警方，因為文森並未攜帶隨身攝影機。夏洛特市長羅伯茲（Jennifer Roberts）呼籲各界冷靜，但她也強調，「社區需要答案」。
至於奧州圖爾薩十六日的命案，四十歲非裔男子克拉契（Terence Crutcher）在馬路上與人發生衝突，但未依警方要求行動，反而將手伸向口袋，疑似持有武器，因此遭女警謝比（Betty Shelby）開槍擊斃。但警方十九日公布的警車行車記錄器和直升機拍攝影片顯示，克拉契喪命前曾高舉雙手，車內也沒有武器，疑似警方執法過當，當地民眾為此譁然，包圍警局抗議。
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標題：又見美警殺黑人 北卡民眾縱火示威
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