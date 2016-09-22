對抗超級細菌 193國出資250億
2016-09-22
〔編譯陳正健／綜合報導〕聯合國一百九十三個會員國二十一日簽署一份歷史性宣言，承諾挹注超過六億英鎊（約二百五十億台幣），合作掃除因濫用抗生素產生的「超級細菌（superbugs）」。這項宣言一旦落實，每年將可避免至少七十萬人死亡。
聯國第四度擬定公衛宣言
這是聯合國有史以來第四次就公衛議題擬定宣言，此前分別在二○○一年就愛滋病毒、一一年就非傳染性疾病和一四年就伊波拉病毒召開會議。這次對抗超級細菌的宣言歷經六年籌備，締約國有兩年時間呈交綱領。
這項宣言的主要內容包括：針對人類與動物使用的抗生素藥物研擬新的監管制度；鼓勵以創新方式研發新的抗生素；教育醫療專業人員，並提高公眾避免抗藥性感染的意識。
據估計，全球每年約有超過七十萬人死於抗藥性感染，例如瘧疾、結核病和HIV病毒，若未採取行動，二○五○年前將有一千萬人因此而死亡。世界銀行警告，若不針對超級細菌採取行動，二○五○年前將有二千八百萬人因此陷入極端貧困，對經濟的衝擊與二○○八年的金融危機不相上下。
此外，抗藥性感染人數可能被低估，因為沒有監控這些疾病的全球機制。據路透調查，美國每年有數萬人死於超級細菌，卻未被計算在內。
令人憂心的是，刊登在《臨床傳染病》期刊的最新研究指出，美國和丹麥研究人員利用丹麥的資料庫，找到居住在都市地區的十個人感染超級細菌「抗甲氧苯青黴素金黃色葡萄球菌（MRSA）」。MRSA常因畜牧業過量使用抗生素而起，但丹麥十個病例都沒有在農場工作或接觸到做為食物的動物，顯示MRSA比想像中更容易從食物傳遞到人類。
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