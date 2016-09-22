敘國救援車隊遇襲 美俄交鋒

2016-09-22

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕美俄斡旋的七天停火協議十八日結束後，十九日晚間往阿勒坡的敘利亞紅新月會救援物資車隊遭襲，二十名志工不幸殞命，引起國際公憤。聯合國、美國與紅新月會都指控這是空襲，俄國與敘利亞空軍嫌疑重大，然俄國宣稱現場並無空襲彈痕，車隊疑似是因地面事件爆炸起火，美國所控「沒有根據」。

這批紅新月會車隊共三十一輛，當中有十八輛遭到摧毀，一名目擊者指出攻擊來自空襲，物資車隊所載上百噸醫療物資、嬰兒食品、冬季衣物化為烏有，「攻擊火力比正式交火還強」。

目擊者指空襲持續2小時

當時車隊行經敘利亞反抗軍控制下的歐倫庫布拉（Urm Al-Kubra）鎮，該鎮醫院、倉庫亦同時被毀。另一名目擊者則說，整個攻擊持續約兩小時，除了飛彈之外，還有火箭與桶裝炸彈來襲。桶裝炸彈是敘國政府軍常用的無精準度粗糙武器，一般是從直升機上投擲。

根據美軍情報人士透露，在車隊遇襲後一分鐘，美方即偵測到兩架俄製蘇愷二十四戰機飛越當地上空。由於敘利亞與俄羅斯軍方都擁有該型戰機，美方顯然是把矛頭指向俄、敘。對此次空襲，即將卸任的聯合國秘書長潘基文嚴詞譴責「野蠻、令人噁心」。

但俄羅斯國防部二十日否認美國指控，聲稱經研究現場畫面後，並未發現有空襲彈坑，車隊殘骸為受燃燒之結果，不是空襲爆震導致。俄羅斯國防部並公布無人機空拍車隊影像，畫面中重型迫擊砲運輸車與物資車隊並行明顯可見，反駁美方指控俄空軍所為「沒有證據」，對此不公指控俄國感到憤慨。

阿勒坡續遭空襲 炸毀世衛醫院

阿勒坡外圍二十一日續遭空襲，民間單位「敘利亞醫療救援組織聯盟」與世衛組織位於反抗軍掌控地區之康圖曼村（Khan Touman）的醫療設施被炸，兩位護士與兩位救護車司機不幸遇難，另有一護士命危，「敘利亞醫療救援組織聯盟」與世衛組織共同運行的醫療院所也被夷平。

美俄協調之一週停火結束後，阿勒坡隨即復燃戰火，聯合國救援行動被迫暫停，令阿勒坡城東部短缺糧食、飲水、遮蔽所和醫療照護的二十七萬五千人處境更加危險。