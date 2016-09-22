收容難民 50國允再增36萬人
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕由美國總統歐巴馬所主導的聯合國首次難民高峰會二十日召開，五十個參與國共同承諾，將增加難民安置人數至三十六萬人，其中德國與加拿大更做出倍增接納人數的諾言，與會國捐助聯合國做為難民人道救援金額亦增加至四十五億美元。歐巴馬以納粹迫害猶太人之史為喻，「若因宗教背景拒絕難民，如同當年背棄受納粹屠殺的猶太人，歷史終將嚴厲審判我們集體良知的汙點。」
聯國難民峰會登場 德、加要增收1倍
敘利亞戰爭已邁入第六年，迫使九百萬人離鄉背井，更有超過四百萬人已逃至鄰近國家。德國二○一五年接納人數就已逾百萬，並接受約四十四萬名難民庇護申請，為世界各國中最多。美國安置人數遠少於其他國家，過去十一個月內，緬甸少數族裔羅興亞穆斯林獲准於美國安置者近一萬二千人，同一期間敘利亞難民獲准進入美國者僅一萬一千零九十八人。歐巴馬政府已經表示，新會計年度准許移居美國的難民人數將提高至十一萬人，包括一萬名敘利亞難民。
美國於人道救援資金為世界各國中出資最多者，來年世界各國捐助聯合國之四十五億美元中，美國便占十億美元，將用於難民應急食物、藥物、衣物與庇護所建置，這筆四十五億資金目標為提供一百萬難民孩童教育與一百萬名難民合法工作機會。
人道團體︰距離實際需要遠遠不足
雖然五十國承諾增加安置難民人數至三十六萬人，但根據聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR，簡稱聯合國難民署）估計，至少一百二十萬名難民需要安置。聯合國統計，因戰爭、種族衝突、宗教迫害等原因，世界二○一五年高達六千五百三十萬人淪為難民，較前一年增加五百萬人，再寫下新高紀錄。上週，南蘇丹成為繼索馬利亞、阿富汗、敘利亞三國之後，最新一個國內有破百萬人口流離他國的國家。
對於難民高峰會做出的承諾，人道救援團體頗感懷疑，國際特赦組織（AI）指出：「我們對此懷抱樂觀期待。然而事實是，即使百萬工作機會等數字可以達標，距離實際需要根本還是遠遠不足。」對國際社會能否以實際行動達成諾言，前英國外相米勒班亦表示：「世界各國迄未一體以大規模行動、付出足夠努力來因應當前難民危機。」
歐巴馬告別演說 批評普廷、習近平
歐巴馬二十日也利用聯合國大會告別演說機會，嚴厲指責強人和民粹主義者，左批俄羅斯總統普廷懷念蘇聯心態，右打美國共和黨總統候選人川普崛起。歐巴馬表示，民主仍是「人類進展最堅強的基礎」，駁斥美國和全球湧現的「殘酷民粹主義」。他批評普廷運用軍事力量，攫取全球影響力，「重拾往日榮光」，並警告中國國家主席習近平，遵守法治「遠比軍事化」南海「幾個島礁，更能帶來穩定」。
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標題：收容難民 50國允再增36萬人
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