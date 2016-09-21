杜特蒂掃毒 殺死英貴族之女
2016-09-21
〔國際新聞中心／綜合報導〕 英國已故莫尼漢男爵安東尼．莫尼漢（Anthony Moynihan）之女瑪麗亞．奧羅拉．莫尼漢（Maria Aurora Moynihan），在菲律賓總統杜特蒂發動掃毒行動中遭槍擊喪生，她十日被發現陳屍街頭，身旁有一張紙板寫著，「販毒給名流的人，你是下一個。」四十五歲的瑪麗亞二○一三年曾在當局掃毒行動中被捕，之後獲得保釋。她的父親安東尼是有莫尼漢男爵頭銜的世襲貴族，但家道中落，生前也扯上毒品走私、詐欺等案，並因此逃到菲律賓，娶了菲國舞孃費南德茲（Luz de la Rossa Fernandez）。
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