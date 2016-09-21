強颱馬勒卡撲日 2人失蹤、1死逾30傷

2016-09-21

〔編譯林翠儀／綜合報導〕今年第十六號強颱馬勒卡廿日橫掃日本九州及本州地區，儘管已在當地時間晚間九點轉為溫帶低氣壓，但帶來驚人雨量，造成九州、四國及近畿地區多處河川氾濫，至少有一人滅頂，兩人遭大水沖走下落不明，還有卅多人受傷。當局對逾六十三萬人發佈撤離警訊，至少一百多架航班被迫取消。

十一日在西北太平洋形成的馬勒卡，十七日接近台灣東岸後轉向直撲九州，廿日凌晨在鹿兒島登陸，之後又往東移動，下午一點多再度從和歌山縣登陸，朝關東地區前進，晚間九點在東海道近海轉為溫帶低氣壓。

受到颱風外圍環流影響，九州及四國各地從十九日晚間開始降下豪雨，宮崎縣日向市至廿日上午為止，廿四小時內降下高達五七八毫米雨量，為九月全月平均雨量的一．六倍。同縣延岡市北川町河水氾濫，部分低窪地區道路、汽車和房舍都泡在黃色泥水裡，當地有一名男子連人帶車被水沖走，所幸他自力脫困游到安全地區。

鹿兒島縣垂水市橫跨磯脇川上方的國道橋樑，整座長七公尺、寬十二公尺的水泥橋被暴漲的河水沖走，只剩下部分橋墩露出水面。基於豪雨可能造成災情，九州當局事先對相關地區六縣超過六十三萬名居民發佈撤離警訊，其中包括強震後正在重建的熊本縣。

馬勒卡掃過九州後，向東挺進和歌山縣再次登陸，愛知縣清須市傳出一名女性駕駛遭洪水淹沒，被救出時已去失意識。另外，愛知和兵庫兩縣也分別有一名六十六歲及六歲男性被大水沖走，下落不明。