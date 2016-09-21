美黑人高舉雙手 白人女警照樣射殺

2016-09-21

〔編譯魏國金／綜合報導〕一名手無寸鐵的黑人男子十六日在奧克拉荷馬州圖爾薩市，遭一名白人女警察射殺身亡，當時該名女警宣稱，四十歲的克拉契（Terence Crutcher）拒絕配合警方命令，試圖將手放在口袋內，疑似持有武器。不過，圖爾薩警局十九日公佈的影像顯示，克拉契喪命前將手高舉於頭部，他的車內也沒有武器。該案是美國警察疑似執法過當、濫射黑人的最新案例，引發高度關注。

圖爾薩警局初步調查指出，十六日晚間七時卅分左右，警方接獲兩通報案電話，指稱一輛休旅車停在路中央，阻塞交通，其中一名通報者說，駕駛人行為怪異，「我想他在抽某種東西」。女警謝比（Betty Shelby）驅車前往處理。

該警局局長喬丹十九日說，謝比到場後要求支援，表示「他不合作」，第二輛巡邏車回應要求。警方公佈的影像即是第二輛警車的行車記錄器以及一架警用直升機攝得的影像。至於此前謝比為何拔槍，她對克拉契下達什麼指令，還有待釐清。

行車記錄器畫面顯示，克拉契高舉雙手走路，走在身後的謝比槍口對著他，三名警察很快加入謝比，而在第二輛警車抵達不到卅秒，克拉契就遭槍殺。直升機影像顯示相同景象，機上一名警察說，「他現在高舉著手，這傢伙仍在走路，而且遵照指示」，機上另名警察說：「我認為是使用電擊槍的時候，他看起來像是壞蛋。」

當克拉契趨近他的休旅車駕駛座一側時，警察們圍住他，接著他倒地，一名警察用無線電說，「他中電擊槍」，幾乎同時有人高喊「開槍了！」克拉契的頭立即垂下，整個人倒臥血泊，而警察站在一旁，沒有給予立即協助。警局證實，發射電擊槍的也是一名白人女警。

圖爾薩檢方指出，該市警局已對該案展開刑事調查，聯邦司法部也進行違反人權調查，二○一一年起任職該警局的謝比目前停職。

克拉契雙胞胎妹妹蒂芬妮要求起訴失職警察。她說：「這個大壞蛋是我雙胞胎哥哥，這個大壞蛋是一名父親、一個兒子，他就讀圖爾薩社區大學，只為讓我們感到驕傲，這個大壞蛋儘管五音不全，每週仍在教會唱聖詩，這就是那個大壞蛋。」