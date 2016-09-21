港橫洲計畫 延燒成特首前哨戰

2016-09-21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港新界元朗區「橫洲公屋興建計畫」的土地正義問題，隨著追蹤此議題的新科立法會議員朱凱迪遭到恐嚇而受到關注，官民勾結的內幕也跟著浮上檯面。香港媒體指出，香港特首梁振英為討好民間勢力，經黑箱作業刪減建屋數目及更改開發地點，事後又指財政司司長曾俊華、政務司司長林鄭月娥才是主要負責人。由於上述三人皆被視為下任特首熱門人選，這場風波也轉而成為港府內鬥，更被媒體視為明年特首選舉的前哨戰。

據香港媒體報導，港府二○一二年起計畫在橫洲建造一．七萬個公屋單位，開發地點為佔地卅三公頃，如停車場、貨櫃場等已受破壞、環保價值不高的「棕地」。然而，由於地方勢力反對徵收用作謀利的停車場，港府遂修訂計畫規模，大幅縮減為四千間，開發地點也改為原地點附近、居民以耕種為生的五．六公頃「綠地」。

為協助被迫拆遷的當地居民，「土地正義聯盟」主席、香港本屆立法會選舉「票王」朱凱迪，持續協助鄉民與港府談判。朱凱迪正因對此議題窮追不捨、損及地方勢力的既得利益，個人及親友生命安全受到威脅，終於在當選議員後向警方報案，尋求保護。而隨著調查進行，該案竟牽扯出該計畫錯綜複雜的「官商鄉黑」內幕。

曾俊華、林鄭月娥打臉梁振英

《香港蘋果日報》近日披露的政府內部文件指出，由梁振英親自主持的「橫洲、皇后山工作小組」，曾在二○一三年七月和九月先後與橫洲地方勢力人士接觸，計畫原訂的公屋興建數目被大幅縮減，一．三萬間公屋「憑空消失」。報導指出，梁振英可能是為了取得地方勢力在政治上的支持，不惜圖利特定人士。

對此，梁振英十九日公開聲明，自己領導的工作小組並非決定刪減公屋數目的始作俑者，而是由曾俊華、林鄭月娥及兩人所屬的「土地供應督導委員會」決定細節，並做出最後決定，自己只負責「高層次」、「方向性」的決定。梁這番說詞被港媒譏為「嫁禍」、「卸責」，而被捲入的曾俊華及林鄭月娥也立即否認，前者稱自己從未出席工作小組會議，督導委員會也沒有刪減公屋數目或決定分期興建；後者則澄清自己並非兩會成員。

據報導，梁振英有意爭取特首連任，曾俊華及林鄭月娥也都被視為下任特首的可能人選，尤其外傳受到中國國家主席習近平賞識的曾俊華更被視為梁的勁敵，此次公共發展計畫衍生的事端，似乎已醞釀成特首選舉的前哨戰。