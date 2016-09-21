2016-09-21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕好萊塢知名銀色夫妻布萊德．彼特與安潔莉娜．裘莉驚傳離異（見圖，歐新社檔案照）！根據美國八卦網站，女方不滿男方教養孩子的方式與生活習性，以兩人存在「無法化解的歧異」為由，十五日起正式分居，十九日向法院訴請離婚。由於指證歷歷，多次盛傳感情生變的「布裘戀」這次應是正式劃下句點。

無法化解歧異 裘莉訴請休夫

美國八卦網站「ＴＭＺ」廿日報導，前後共收養、親生六個孩子的裘莉，對小布的教養方式「極度失望」，也「受夠」他嗜菸酒的習性，更擔心他的火爆脾氣危及孩子，鑑於布萊德．彼特與孩子們的互動而決定離婚，兩人間應無第三者。

女方目前爭取六個孩子的生活監護權，不願與男方共同行使，但請法官另給男方探視權利與法定共同監護權。而根據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）掌握的消息，這對知名拍檔一致希望分手能夠和平收場。

安潔莉娜．裘莉之前曾有兩段婚姻，二○○四年因合拍電影《史密斯任務》而和布萊德．彼特傳出戀曲；但男方當時與女星珍妮佛．安妮斯頓仍有婚約，隔年一月才正式離婚。渾身母愛的裘莉，除了收養三個小孩，○六至○八年共為布萊德．彼特生下兩女一男，兩人二○一二年訂婚，一四年八月在法國完婚，最後一次合體公開露面是今年七月。