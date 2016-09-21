停火協議一結束 敘政府軍就開火

2016-09-21

〔國際新聞中心／綜合報導〕敘利亞軍方宣布美國和俄羅斯斡旋的一週停火協議結束後，敘國反抗軍佔領下的阿勒坡（Aleppo）東城十九日彈如雨下。救援機構指控，敘國政府軍或俄羅斯飛機十九日在阿勒坡附近攻擊救援物資車隊，造成至少十二人喪生。此事獲得聯合國證實，但未透露是誰發動攻擊，也沒有說明死亡人數。最新跡象顯示，美俄兩國設法終結敘利亞內戰的最新努力已瀕臨崩潰。