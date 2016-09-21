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丹東女首富 助北韓發展核武

2016-09-21

〔國際新聞中心／綜合報導〕美、韓智庫指出，中國遼寧省鴻祥公司利用與北韓貿易往來，向其出口開發核武器的必要原料。圖為正接受調查的鴻祥公司創辦人馬曉紅。四十三歲的馬曉紅有丹東女首富之稱，一九九○年代開始從事北韓貿易，並於二○一三年當選遼寧省人民大會代表，但她日前與另外四五一名遼寧省人大代表因涉嫌賄選而辭職，她的名字稍早前也曾出現在國際調查記者聯盟的「巴拿馬文件」上。

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