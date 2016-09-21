小川普指難民是「毒彩虹糖」 網友反酸

2016-09-21

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普的長子小川普（Donald Trump Jr），十九日透過「推特」將敘利亞難民比喻為摻雜有毒和沒毒的「彩虹糖」，隨即在社群媒體引發批評聲浪。卅八歲的小川普貼上一只白碗裝滿彩虹糖（Skittles）的圖片，寫道：「如果我有一碗彩虹糖，然後跟你說，其中只有三顆會殺人，你會抓一把嗎？那就是我們的敘利亞難民問題。」推文發出後立刻引發大批網友不滿，有人貼上敘利亞轟炸後倖存的小男孩照片，寫道：「這個男孩不是一顆彩虹糖」。也有網友貼出一張小川普和弟妹的照片，「好消息，三顆有毒彩虹糖已找出來了！」彩虹糖母公司箭牌（Wrigley Americas）也極力撇清，發表聲明表示：「彩虹糖是糖果，難民是人。我們感覺那不是恰當的比喻。」