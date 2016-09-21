希拉蕊批川普是「IS招募官」

2016-09-21

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國上週末一連三起攻擊案，使得總統選戰再度聚焦國家安全議題，民主黨候選人希拉蕊和共和黨候選人川普各自以更能帶領美國對抗恐怖主義的領導人自居，兩人也為此互批：希拉蕊指控川普「援助與助長」伊斯蘭恐怖份子，川普批評現行美國打擊恐怖主義力道太弱，並責怪總統歐巴馬和曾任國務卿的希拉蕊，他承諾會更強硬反恐，而且為了打擊恐怖主義，有必要針對外國人背景資料建檔。

希拉蕊十九日在紐約準備搭專機前往費城造勢時，在機場召開記者會，對週末連串攻擊案發表看法。她說，「我們知道我們從川普那裡聽到的很多言論，被包括伊斯蘭國的恐怖份子利用，因為他們企圖讓此事成為對伊斯蘭的戰爭」；並引用前國家反恐中心主任奧森一篇文章指稱川普強硬論調助長伊斯蘭國招募，表示「川普所用的言論正援助與助長我們的敵人」，她形容川普是伊斯蘭國的「招募官」。

她鼓勵美國民眾照常過日子，不要被恐怖主義嚇倒，美國準備好在國內、外迎戰恐怖主義，而且只有她有一套詳細計畫能因應這樣的挑戰，「我是這場選戰中唯一參與過在戰場上殲滅恐怖份子艱困決策的候選人」，「我知道要怎麼做」。

在佛羅里達州造勢的川普，向高呼「吊死他（炸彈案嫌犯拉哈米）」的支持者發表談話，揶揄現在拉哈米會獲得良好的醫療和法律程序，「這些人是敵人、戰鬥份子，我們得強硬起來。」川普說，美國的反恐太軟弱，更好的方式會是「徹底消滅他們」，而且有必要實施針對可疑者建立背景資料檔案（profiling）。

川普怪罪反恐與移民法太軟弱

儘管當局尚未證實週末攻擊案嫌犯與恐怖組織有關，但川普直接將三地的事件指稱為「伊斯蘭恐怖份子攻擊」，有一部分要怪罪太弱的移民法，「因為我們極為開放的移民體系，未能適當過濾和審查進入我國的個人和家庭」。針對希拉蕊批評他助長伊斯蘭國，川普反擊「她對我的攻擊，都是要轉移她放出這隻邪惡怪獸攻擊我們和全世界的紀錄」。

甘迺迪姪女：老布希要投希拉蕊

在選戰正熾之際，在美國仍有政治影響力的甘迺迪家族成員、前總統甘迺迪的姪女凱薩琳．甘迺迪．湯森（Kathleen Kennedy Townsend）十九日在「臉書」貼出她與共和黨籍前總統老布希的合照，寫道「總統告訴我，他要投希拉蕊」。對此，布希家族發言人以投票為隱私為由，不予評論。凱薩琳長期力挺希拉蕊；老布希曾在五月間表明，今年大選不會支持川普，他的兒子、前總統布希也持相同立場。