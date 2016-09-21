美首例手機警報 百萬人協尋通緝犯

2016-09-21

〔國際新聞中心／綜合報導〕數以百萬計的美國紐約與新澤西州民眾的手機，十九日一早突然發出刺耳的警報簡訊，告知警方已對紐約曼哈頓雀兒喜區（Chelsea）爆炸案犯嫌拉哈米發布通緝，要求民眾協尋：「通緝：阿梅德．汗．拉哈米，廿八歲男性。照片看媒體。目擊此人請致電九一一。」

這是美國全國無線緊急警報系統（Wireless Emergency Alert , WEA）首度用於追緝罪犯或恐怖嫌犯。ＷＥＡ是美國政府與通訊業者合作，在緊急情況時直接透過手機發送重大訊息，收到訊息時手機會發出聲響與振動。美國國土安全部表示，ＷＥＡ主要是用來向居民發布天氣警報、地方緊急事件、兒童遭誘拐，以及國家遭受緊急狀況時總統宣布事項、走失兒童的尋人啟事等消息。

在警報出現在民眾手機上的差不多同一時間，紐約市長白思豪透過美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）宣布拉哈米的姓名，並展示聯邦調查局公布的照片，當局並透過「推特」發布照片，以便手機族協尋。近午時分，執法當局宣布拉哈米落網。警方表示，向手機發布通緝令是紐約市府的決定。白思豪的發言人則說，這是手機通緝令的首例。

據報導，美國有三套全國警報系統，一是暴風雨及其他公眾安全威脅的緊急警報，由國家氣象局與各地氣象部門負責；二是發動民眾協尋失蹤兒童的「安珀警報」，由全國失蹤兒童中心與地方執法部門聯合發布；三是總統發出的警報。若警報是由基地台發出，全國主要手機公司會自動載入，用戶可拒接前兩種警報，但不得拒收總統警報。

根據美國「聯邦通訊委員會」規定，可發布全國警報者包括聯邦、州級或其他獲得授權的地方當局，內容包括「嚴重的氣候或恐怖威脅、化學物溢漏」而必須避難或疏散。