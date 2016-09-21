紐約爆炸案嫌犯曾去阿富汗 「回來變了個人」

2016-09-21

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國紐約市、新澤西州炸彈攻擊案嫌疑犯拉哈米，在鄰居和朋友眼中是個友善、不多話的人，但自從幾年前去了一趟阿富汗後，拉哈米變得對伊斯蘭信仰很虔誠。友人形容，他就像變成「完全不一樣的人」。拉哈米在社群網站上並未留下太多能讓當局追查的蹤跡，也尚無證據顯示他在國外期間接受過軍事訓練。

拉哈米在阿富汗出生，童年時期歸化美國，父親穆罕默德．拉哈米（Mohammed Rahami）二○○二年起在新澤西州伊莉莎白市開設「美國第一炸雞店（First American Fried Chicken）」，平常拉哈米就在店裡幫忙。老拉哈米後來和妻子離婚，獨力扶養八個孩子，欠了一屁股債。儘管保住炸雞店，但由於炸雞店廿四小時營業以及噪音問題，這家人長期與鄰居不和，還被開罰單，為此鬧上法庭，他們聲稱是因為穆斯林身分遭人歧視。

儘管如此，鄰居和顧客仍認為拉哈米友善、不多話，因此對於他是炸彈案頭號疑犯感到震驚。炸雞店常客麥侃（Ryan McCann）說，「他非常友善」、不吝嗇。高中友人辛赫（Amarjit Singh）形容他聰明、幽默、謙虛，有決心，朋友很多，女友也不少，「每個人似乎都喜歡他」。拉哈米曾與女友生下一名女兒，目前約六到七歲，並因此與父親反目。

執法官員說，拉哈米不在恐怖份子或禁飛觀察名單上，但他一四年曾涉及一起家暴案，因刺傷一名親戚腿部而被依涉嫌加重傷害逮捕，羈押三個月後獲不起訴；一二年另因涉嫌違反禁制令被押一天。

約四年前，拉哈米消失過一陣子，好友瓊斯（Flee Jones）從他弟弟口中得知他去了一趟阿富汗，但他對外只說去「度假」。瓊斯說，拉哈米從阿富汗回來後「變得更虔誠」，「變得更沉默也更成熟」，穿著從以往的Ｔ恤、運動褲變成傳統穆斯林袍子，也開始會在店後方禱告；他以往的友善面容變得嚴肅，「好像變成完全不一樣的人」。

紐約時報引述匿名聯邦官員說法，拉哈米一一年去過巴基斯坦三個月，近年又去了一趟，在奎達（Quetta）與家人待了將近一年。據信他在巴基斯坦時結婚，一四年曾從巴國聯絡新澤西州民主黨籍聯邦眾議員塞瑞斯（ Albio Sires）辦公室，請求協助孕妻從巴國赴美。

除奎達外，拉哈米○五年還去過巴基斯坦喀拉蚩，兩地皆與好戰團體有密切關係，前者是阿富汗神學士領導階層大本營，喀拉蚩則以巴基斯坦神學士和開打組織避風港出名。