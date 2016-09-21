紐約爆炸案嫌犯曾去阿富汗 「回來變了個人」
〔編譯管淑平／綜合報導〕美國紐約市、新澤西州炸彈攻擊案嫌疑犯拉哈米，在鄰居和朋友眼中是個友善、不多話的人，但自從幾年前去了一趟阿富汗後，拉哈米變得對伊斯蘭信仰很虔誠。友人形容，他就像變成「完全不一樣的人」。拉哈米在社群網站上並未留下太多能讓當局追查的蹤跡，也尚無證據顯示他在國外期間接受過軍事訓練。
拉哈米在阿富汗出生，童年時期歸化美國，父親穆罕默德．拉哈米（Mohammed Rahami）二○○二年起在新澤西州伊莉莎白市開設「美國第一炸雞店（First American Fried Chicken）」，平常拉哈米就在店裡幫忙。老拉哈米後來和妻子離婚，獨力扶養八個孩子，欠了一屁股債。儘管保住炸雞店，但由於炸雞店廿四小時營業以及噪音問題，這家人長期與鄰居不和，還被開罰單，為此鬧上法庭，他們聲稱是因為穆斯林身分遭人歧視。
儘管如此，鄰居和顧客仍認為拉哈米友善、不多話，因此對於他是炸彈案頭號疑犯感到震驚。炸雞店常客麥侃（Ryan McCann）說，「他非常友善」、不吝嗇。高中友人辛赫（Amarjit Singh）形容他聰明、幽默、謙虛，有決心，朋友很多，女友也不少，「每個人似乎都喜歡他」。拉哈米曾與女友生下一名女兒，目前約六到七歲，並因此與父親反目。
執法官員說，拉哈米不在恐怖份子或禁飛觀察名單上，但他一四年曾涉及一起家暴案，因刺傷一名親戚腿部而被依涉嫌加重傷害逮捕，羈押三個月後獲不起訴；一二年另因涉嫌違反禁制令被押一天。
約四年前，拉哈米消失過一陣子，好友瓊斯（Flee Jones）從他弟弟口中得知他去了一趟阿富汗，但他對外只說去「度假」。瓊斯說，拉哈米從阿富汗回來後「變得更虔誠」，「變得更沉默也更成熟」，穿著從以往的Ｔ恤、運動褲變成傳統穆斯林袍子，也開始會在店後方禱告；他以往的友善面容變得嚴肅，「好像變成完全不一樣的人」。
紐約時報引述匿名聯邦官員說法，拉哈米一一年去過巴基斯坦三個月，近年又去了一趟，在奎達（Quetta）與家人待了將近一年。據信他在巴基斯坦時結婚，一四年曾從巴國聯絡新澤西州民主黨籍聯邦眾議員塞瑞斯（ Albio Sires）辦公室，請求協助孕妻從巴國赴美。
除奎達外，拉哈米○五年還去過巴基斯坦喀拉蚩，兩地皆與好戰團體有密切關係，前者是阿富汗神學士領導階層大本營，喀拉蚩則以巴基斯坦神學士和開打組織避風港出名。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 外援遭拒 「世上最悲傷北極熊」喬遷夢碎
- 東京大學驚傳學術醜聞 22篇論文涉造假
- 美眾院外委會主席重申挺台入ICAO
- 消毒燈誤當照明燈 86名學童紫外線灼傷眼
- 《中英對照讀新聞》Belgian Paralympian ’not ready’ for euthanasia 比利時帕運好手「尚未準備」安樂死
- 內幕！裘莉休夫 竟是受夠小布這2件事...
- 徐若瑄夫驚傳財務危機 遭限期1年內償還43億
- 濫賭養小三 父中風判女兒免扶養
- 洗腎婦掀衣、胡說 急性譫妄症上身
- 復耕荒廢茶園 東光社區不灑藥
- 法定結婚年齡 立委倡男女統統滿18
- 三寶逆向亂停 害女大生摔斷6顆牙
- 打造育花園 寶石國小老師吳皎菁獲表揚
- 中埔國中有校犬「 黑妞」人人愛
- 裘莉為追查小布這件事 竟出動私家偵探...
- 世紀佳偶爆離婚 布裘爭128億財產
- 印尼紡織大王宋良浩 布局台灣商用不動產
- 凌晨台南KTV前30多人打群架 快打部隊出動壓制
- 造勢逾時挨罰200萬 時力：沉重的負擔
- 楊乃文許哲珮 「怪奇」挺提姆波頓
- 日職現役最年長 42歲三浦大輔引退
- 〈生活停看聽〉姊姊失智 弟弟一肩扛
- 懷孕賴網友 DNA鑑定她「劈腿」
- 《徵文啟事》職場婦女甘苦談
- ICAO邀請函？ 外長：這三天是關鍵
- 郵寄背包夾40公斤毒品 2台灣人在日被捕
- 拆國光西站 市府不需賠錢 柯︰楊堅持是對的
- 「不是跟市長絕交」北市法務局長楊芳玲准辭
- 殘障體總：會徽2004年就申請通過
- 北投女童割喉案 龔嫌：她倒楣碰到我
- 桃園豪宅火警 勇保全疏散住戶受困
- 黨職併公職 政院決定砍除
- 「瘋邦」7局無失分 救不了巨人
- 【孔廟文化節週六起跑】小一新生點硃砂 首度循古禮
- 太平島新建物全都露 政府向Google反映處理
- 龍崎考潭道路崩毀 高低落差一米五
- 帝寶名媛遭追討千萬 氣到想考法官求公道
- 卡地亞 霸氣奢華
- 陳冠任返桃園 明獻聲當球評
- 台車、德商合作 輕軌國車國造
- 母女從小同眠 離婚後更成習慣
- 維也納少年合唱團 唱進屏東
- 步道搶修 砂卡礑、小錐麓已開放
- 土城中正里老人共餐 飯前跳健康操
- 華泰補選董事 杜紹堯將接董座
標題：紐約爆炸案嫌犯曾去阿富汗 「回來變了個人」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email