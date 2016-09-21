美連續爆炸案 升高為恐攻
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國紐約曼哈頓爆炸案主要犯嫌、阿富汗出生的廿八歲美國公民拉哈米，十九日在新澤西州林登市和警方交火後落網，拉哈米目前被控意圖謀殺警察和非法持有槍械等罪名。調查人員透露，當局之所以能在案發約五十小時後便逮捕嫌犯拉哈米，在於拉哈米留下太多能循線鎖定他的線索。紐約市長白思豪十九日也改口，表示拉哈米所涉案件是恐怖攻擊行動。
熟悉調查工作的執法消息人士透露，廿八歲的拉哈米也許原以為能神不知鬼不覺犯下滔天重案，卻在曼哈頓爆炸現場留下指紋與ＤＮＡ，案發現場附近監視器甚至拍攝到他未遮掩的面容。此外，電子收費紀錄顯示，一輛拉哈米取得的汽車在案發當天從新澤西州開往曼哈頓後又回到新州。
這一連串線索讓調查人員得以在十九日一早將拉哈米視為爆炸案嫌犯，並對外公布其姓名與照片，呼籲各界提供線索緝拿這名出生在阿富汗的美國公民。調查工作在約三小時後出現重大突破。新澤西州林登市一家酒吧老闆報警，指稱有人睡在酒吧的車道上，員警趕抵現場後認出該人正是拉哈米。
警方叫醒拉哈米，要求他舉起雙手，但他拔槍射中一名身穿防彈背心的警員，然後打開車門逃逸，和警方在街道上追逐，腿部中彈後才束手就擒，追捕過程中有第二名員警被飛濺的玻璃割傷。拉哈米身中數槍並接受手術，但傷勢穩定，他被控五項企圖謀殺員警的罪名，保釋金五二○萬美元（約一億六千四百萬台幣），檢方還在考慮是否就爆炸案對他提告。
調查人員仍在蒐集證據，目前尚未公開認定拉哈米與曼哈頓爆炸案中的兩個壓力鍋爆裂物（僅其中一個引爆），以及十八日晚間在新澤西州伊莉莎白市火車站垃圾桶發現的五個爆裂物有關。拉哈米近年曾到阿富汗和巴基斯坦等地，但尚未發現他與伊斯蘭國（ＩＳ）或神學士（Taliban）等好戰團體有關的證據。伊莉沙白市市長波爾威吉（Chris Bollwage）也說，拉哈米並未列入地方執法當局平日監控的名單。
白思豪在拉哈米落網後的記者會上表示，「我們有充分理由相信，這是恐怖攻擊行動。」警方表示，拉哈米落網後已無其他嫌犯在逃，但為求謹慎仍將持續調查。聯邦調查局（ＦＢＩ）紐約分部的助理主任史威尼說，迄今並無跡象顯示曼哈頓與新澤西州爆炸案是較大的恐怖組織所為。
嫌犯妻子 案發前幾天就離境
此外，美國執法官員透露，在紐約和新澤西州的爆炸案發生前幾天，拉哈米的妻子即已離境。美方正與巴基斯坦和阿拉伯聯合大公國執法機關合作，希望能聯絡上她。據報導，拉哈米和妻子是在巴基斯坦結婚，然後帶她到美國。
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標題：美連續爆炸案 升高為恐攻
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