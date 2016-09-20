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日韓外長會談 軍事情報保護協定有譜

2016-09-20

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本外務大臣岸田文雄和南韓外交部長尹炳世，十八日在紐約舉行會談，雙方一致認為北韓的威脅已進入新的層次，確認兩國締結「軍事情報保護協定（GSOMIA）」以交換防衛情報的重要性。在與美國國務卿凱瑞的三邊會談中，三國外長也嚴厲譴責北韓最近的核試爆。

日本媒體報導，岸田與尹炳世的雙邊會談約四十五分鐘，除對締結GSOMIA交換意見外，也談到慰安婦問題，雙方約定將切實履行慰安婦問題日韓協議。

據報導，日韓兩國原訂二○一二年六月締結GSOMIA，但因南韓國內輿論強烈反對而破局，後來兩國因領土爭議及慰安婦等歷史問題關係惡化，締約工作宣告停擺。近來由於日韓關係回溫，再加上北韓頻頻試射飛彈及核試，不斷升高挑釁強度，韓方終於鬆口。

岸田在會談中呼籲推動日韓安保合作，早日完成協定締結；尹炳世也回應，完全贊同雙方合作的必要性。報導指出，南韓總統朴槿惠預定十一月下旬首次訪問日本，兩國元首屆時將舉行會談，日方希望能在安保合作上取得具體成果。

至於造成日韓不睦的慰安婦問題，日韓去年達成「最終而且不可逆轉」的協議，由日方出資十億日圓（約三．一億台幣）成立「和解暨撫慰基金會」，照顧前韓籍慰安婦。日本也要求南韓應撤除設於日本大使館前的慰安婦少女像，但立像的南韓慰安婦支援團體堅持不撤，岸田希望韓方拿出具體行動履行協議。

日本時事通信十九日報導，據傳「和解暨撫慰基金會」近日向日方提出要求，由首相安倍晉三親筆書寫道歉函給每位慰安婦，希望藉此說服部分仍拒絕領取撫慰金的慰安婦。日方對此尚無回應。

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