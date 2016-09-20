杜特蒂反毒戰爭 擬再延半年
2016-09-20
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂十八日表示，已提請延長反毒行動半年，因為涉入毒品交易的人太多，他無法「殺光他們」。杜特蒂五月贏得總統大選，七月起開始執行反毒行動，警方統計，包含千餘名毒販在內已有逾三千人遭到殺害。
「恨不得宰光他們」
杜特蒂在故鄉達沃市就伊斯蘭好戰團體「阿布薩雅夫」釋放挪威籍人質謝金斯達（Kjartan Sekkingstad）召開的記者會上表示，「直到我上任，才知道毒品危害菲國上下，比我原先想像的更嚴重也更深入」，而目前的執法力道只是「打開裝滿蟲子的罐頭」罷了。杜特蒂表示，涉毒者殺之不盡，「使狀況更糟糕的是，政府內部就有人操縱毒品業，尤其是那些民選官員。」
杜特蒂表示，政府內部牽涉毒品嚴重，需要延長時間來完成使命，「恨不得宰光這些傢伙，但是我無法清光他們，因為名單就厚厚一疊。」他指的是警方涉入毒品交易的嫌犯清單，其中包括高階官員，因此他希望「再延長一些時間，也許再加六個月」。菲國警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）八月底在參議院的聽證會上表示，警察體系內有三百名骯髒警官必須清除。
杜特蒂誓言要在六個月內以史無前例的手段殺光數以萬計的罪犯，肅清非法毒品，並反覆呼籲社會大眾協助他處決罪犯，助長濫殺行為。聯合國、歐盟與美國都對菲國掃毒程序正義表達關切，菲國參議院八月底也舉行聽證會調查。不過，一部有關杜特蒂的日本動畫最近卻在社群網站瘋傳，許多網友留言大讚杜特蒂「酷」，希望推出正式卡通影集。
這部片長一分廿九秒的影片以菲律賓國旗、菲律賓鷹以及騎重型機車的杜特蒂華麗開場，敘述這名硬漢從競選期間到當選後力抗各路「妖魔鬼怪」，吸引大批網友點閱、分享，還有網友說看完影片後「感動得想哭」。
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