柏林再吞敗仗 梅克爾連任路艱辛
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕在梅前邦（Mecklenburg-Vorpommern）慘遭敗績後，德國柏林邦十八日舉行邦（市）議會選舉，結果顯示總理梅克爾所屬「基督教民主聯盟（ＣＤＵ）」再遭重挫，得票率僅十七．六％，創下一九九○年兩德統一後的新低紀錄。反對梅克爾難民政策的極右翼政黨「德國另類選擇黨（ＡｆＤ）」則囊括十四％選票，首次在柏林取得議席，凸顯梅克爾的難民政策再度面臨挑戰。
相較於二○一一年上屆選舉的廿三．三％，基民盟得票率大減五．七％，執政友黨社會民主黨（ＳＰＤ）為廿一．六％，雖仍為柏林最大黨，但已無法繼續聯合執政。社民黨現任市長穆勒（Michael Müller）可望連任，但可能必須和得票率為十五．六％的左派黨和綠黨聯合執政，才能達到執政所需的絕對多數。
另類選擇黨已在全德十六個邦的十個邦議會取得席次，民調顯示，藍領、中年、男性是支持另類選擇黨最力的族群。穆勒選前曾公開警告，另類選擇黨若再拿下兩位數的得票率，將是「納粹重生」跡象。
兩德統一以來，人口三五○萬的柏林一直是偏左政黨執政，這次選舉議題集中在貧乏的公共服務、破敗的學校建築、列車誤點及住房短缺，以及如何因應難民湧入。德國去年收容一百萬尋求庇護的難民，超過七萬人來到柏林。
民調顯示，超過半數選民認為，梅克爾應為基民盟在柏林的失敗負責。對此，梅克爾十九日表示接受「苦澀」結果，「作為總理與黨魁，我承擔選舉失利責任。」德國去年湧入上百萬難民，梅克爾坦承對此準備不足，「倘若可以，我會倒轉許多、許多年，好讓個人、聯邦政府與所有相關人員準備更加妥善。」
德國一年後將舉行聯邦大選，這項選舉結果可能帶給梅克爾更大壓力，並加深保守陣營的分裂。梅克爾明年將尋求連任第四個總理任期，儘管柏林選舉失利意味她接納移民的政策遭到進一步質疑，但她依然是最有可能的候選人，基民盟內部幾乎沒有能接替梅克爾的候選人。
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