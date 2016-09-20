國會大選壓倒勝 普廷連任路無對手
〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯十八日舉行國會下議院「國家杜馬（State Duma）」選舉，執政黨「團結俄羅斯黨」輕鬆贏得壓倒性勝利，得票率達五十四．二％，在四五○席的下議院中至少拿下三四三席，相較於上屆顯然大有斬獲，自由派反對黨則均未獲得足夠選票進入國會，為普廷二○一八年邁向第四任總統任期鋪路。
選民厭惡當前體制 投票率未過半
不過，相較於二○一一年的近六成投票率，這次選舉只有約四十八％，顯示當前幾乎由克里姆林宮獨攬大權的體制，可能已令選民厭煩或對政治冷感，以及支持者對執政精英的熱情減退，或將使質疑普廷統治正當性的聲音變大。一些對選舉不滿的選民將惡搞的選票圖片上傳「推特」和Instagram等社群媒體，其中有人開玩笑地投票給皮卡丘。
國家杜馬總席次為四五○席，上屆選舉時，團結俄羅斯黨得票率為四十九％，拿下二三八席。該黨為普廷約十六年前首度登上總統大位後創建，對其至關重要，現由其政壇盟友、現任總理梅德維傑夫擔任黨魁。「俄羅斯共產黨」和極端國族主義的「自由民主黨（ＬＤＰＲ）」得票率分居第二（十三．三六％）和第三（十三．一八％），各獲四十二席和四十一席；中間偏左的「正義俄羅斯黨」則以六．二％排第四，獲廿一席。
普廷目前民調雖仍居高不下，獲得約八成民眾支持，但俄國面臨他執政下為時最久的經濟危機，西方國家因烏克蘭問題而對俄國實施制裁，造成其經濟衰退，預估今年度經濟成長率至少萎縮○．三％，克里姆林宮亟欲避免上屆國家杜馬選舉因舞弊而發生數起大規模抗議的情況重演，並加強其掌控力道，故十八日的選舉結果對當局而言，可謂稱心如意。
新國會四黨 均支持克里姆林宮
從選舉結果看來，新國會將由前述四個得票率跨越五％門檻的政黨組成，而這四黨均支持克里姆林宮，且避免直接批評普廷。「雅夫林斯基集團（Yabloko party）」以及由涅姆佐夫（Boris Nemtsov）和前外交部長卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）組成的「人民自由黨」等幾個自由派在野黨，這次全軍覆沒。
三四三席將使得團結俄羅斯黨在國家杜馬佔有七成六席次，該黨將可修憲，但修憲與否並不影響普廷在現行憲法下的執政地位，他此前擔任總理時仍掌握實權。不過，普廷的幕僚很可能會利用該黨這次大勝的結果為跳板，替他續任總統鋪路，他本人則尚未表態。
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