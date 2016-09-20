美爆炸案嫌疑犯 中彈落網
新澤西車站又發現爆炸裝置
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國紐約市、新澤西州和明尼蘇達州十七日才剛發生三起爆炸及持刀砍人案，十八日在新澤西州一處火車站又發現五個可疑爆炸裝置，令全美各地再度籠罩國安陰影。可能涉及紐約與新澤西州爆炸事件的阿富汗裔美籍男子拉哈米（Ahmad Khan Rahami）身分曝光後，十九日在新澤西州與警方交火後受傷被捕。警方雖否認這一連串事件與國際恐怖組織有關，但仍不排除相關可能性，目前正積極調查事件之間的關聯性。
嫌犯疑涉17日2爆炸案
美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）播出的畫面顯示，拉哈米在新澤西州城市林登（Linden）被警方逮捕後，躺在擔架上被送進救護車。廿八歲的拉哈米住在新澤西州伊莉莎白市（Elizabeth），聯邦調查局（ＦＢＩ）幹員十八日在當地火車站發現並解除五枚疑似爆炸裝置，持續追查十七日紐約市土製炸彈爆炸、新澤西州管式炸彈爆炸，以及明尼蘇達州一座購物中心持刀砍人案之間是否有所關聯。
警方懷疑，拉哈米可能涉及紐約市雀兒喜區（Chelsea）十七日造成廿九人受傷的爆炸案，以及新澤西州路跑活動炸彈攻擊案。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）稍早表示，拉哈米可能持有武器，對社會大眾構成危險。包括警方、紐約州州長古莫（Andrew M. Cuomo）及白思豪等人，十七日都表示攻擊事件為恐怖主義行為，但與國際恐怖組織無關。然而，隨著警方循線公布嫌犯照片及最新資訊後，古莫已改口表示，不能排除事件與外國恐怖主義掛鉤。
路透引述參與調查官員說法報導，這幾起爆炸案的規劃並不周全，炸彈品質低劣粗糙，讓人懷疑是否僅為演習？不僅是試爆炸彈，也在測試警方的應變？當局目前嘗試釐清數起攻擊事件之間的關係。
不排除與外國恐怖主義掛鉤
在全美正因十七日三起攻擊事件惶恐不安之際，新澤西州警方十八日晚間又接獲通報，指稱伊莉莎白市一處火車站的垃圾桶旁發現一個具有不明纜線、管子的背包，內部疑似裝有五個爆炸裝置。警方獲悉後立即疏散民眾，列車也暫停行駛，拆彈小組隨後出動機器人拆除炸彈，在剪斷纜線的過程中不慎引爆其中一個裝置，所幸並未造成人員傷亡。
伊莉莎白市市長包維吉（Chris Bollwage）向ＣＮＮ表示，這五個爆炸裝置內外皆未發現手機或電子計時裝置，且因該背包並非被放置在人潮擁擠地帶，因此未必是攻擊目標，嫌犯可能只是將炸彈丟棄於此。美國國土安全部最新調查指出，新澤西州火車站的爆炸裝置，可能與紐約爆炸案有關，目前正持續蒐證中。
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標題：美爆炸案嫌疑犯 中彈落網
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