中資財團砸2332億 租墨爾本港50年

2016-09-20

〔編譯魏國金／綜合報導〕一個由澳洲主導、包括中國資金的跨國財團，十九日以高出預期的九十七億澳幣（約台幣二三三二億元）出價，贏得澳洲最大貨櫃與貨運港口「墨爾本港」五十年的租賃權。澳洲媒體報導，該財團中的跨國公司「全球基礎建設夥伴」（ＧＩＰ）局部代表中國主權財富基金「中投海外」（CIC Capital）參與該案，致使中投海外實際上取得該港廿％股份。

中國企業積極參與澳洲近年一連串重大基礎設施私有化案，二○一四年中國「招商局集團」與澳洲「哈斯汀基金管理」公司，便以十七．五億澳幣取得全球最大煤運出口港紐卡素港（Newcastle）九十八年的租賃權。

去年，與中國人民解放軍關係密切的山東嵐橋集團（Landbridge Group），以五億澳幣取得澳洲北領地達爾文港（Port of Darwin）九十九年租約。由於有兩千五百名美軍陸戰隊員輪換派駐達爾文港，數千名美澳部隊每年也在當地舉行大型聯合演習，該港並提供澳洲前往南海主權爭議水域最近路線，因此引發爭議，促使澳洲當局今年三月起，針對國營基礎設施開放外資競標案採取更嚴格的規範。

八月間，澳洲財政部長莫里森（Scott Morrison）以國安疑慮為由，否決中國國家電網公司與香港長江基建集團，收購價值逾一百億澳幣的澳洲最大電力公司「Ausgrid」案。

墨爾本港的標租是澳洲最新的基礎建設私有化行動，澳洲維多利亞州政府十九日指出，得標的隆斯戴爾跨國財團（Lonsdale Consortium）包括澳洲第二大躉售基金經理人「昆士蘭投資公司」（ＱＩＣ）、澳洲主權基金「未來基金」（Future Fund）、加拿大養老基金「Omers」等。

該州原本尋求的得標金額為六十億澳幣，結果成交金額高達九十七億澳幣。墨爾本港是澳洲第一大貨櫃港，每年出入逾三千艘貨運船隻。